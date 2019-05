Leipzig

Ein Jahr nach dem grausigen Fund eines toten Babys in einer Mülltonne im Leipziger Waldstraßenviertel hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Mutter eingestellt. Das bestätigte auf LVZ-Anfrage Andreas Ricken, Sprecher der Behörde. Seinen Angaben zufolge „konnten die genauen Umstände, die zum Tod des Neugeborenen geführt haben, trotz aufwendiger Ermittlungsmaßnahmen nicht ausreichend aufgeklärt werden“.

Ein Anwohner hatte das tote Kleinstkind am 22. Februar 2018 gegen 8.15 Uhr in einem Hausmüllcontainer eines Mehrfamilienhauses an der Jacobstraße entdeckt. Einen Tag später erließ der Ermittlungsrichter den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl gegen die damals 28 Jahre alte Frau. Die Begründung lautete: dringender Mord-Verdacht. Demnach wurde ihr vorgeworfen, das Baby – einen kleinen Jungen – kurz nach der Geburt getötet zu haben. Die Frau wurde in Untersuchungshaft genommen.

Entlassung nach einem Monat U-Haft

Überraschend kam sie einen Monat später wieder auf freien Fuß. Anlass war ein von ihr beantragter Haftprüfungstermin. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts hob den Haftbefehl auf. Aufgrund der bis dato vorliegenden Resultate der Ermittlungen liege kein dringender Tatverdacht des Mordes vor, hieß es damals.

Zur Galerie Im Leipziger Waldstraßenviertel entdeckte ein Anwohner in einer Hausmülltonne ein totes Baby. Nach dem grausigen Fund am 22. Februar 2018 sicherte die Polizei Spuren. Gegen die Mutter (28) des Kindes erging Haftbefehl wegen Mordes.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte zunächst weiter. Aber bereits mit Verfügung vom 17. Januar dieses Jahres stellte die Behörde das Verfahren gegen die Beschuldigte ein, wie der Sprecher erst jetzt auf Nachfrage sagte. „Es konnte daher letztlich nicht mit der für eine Anklageerhebung notwendigen Sicherheit festgestellt werden, ob sich die Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Tod des Neugeborenen strafbar gemacht hat“, sagte Staatsanwalt Ricken.

Genaues Alter des Jungen unklar

Nach einem Gutachten der Rechtsmedizin zur Todesursache brachte die nunmehr 29-Jährige das Kind lebend zur Welt. Es konnte aber nicht geklärt werden, ob das Neugeborene „durch eine aktive Handlung oder durch ein Selbstersticken kurz nach der Geburt gestorben ist“, so der Staatsanwalt. Aufgrund der Obduktionsergebnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge zwischen dem 18. und 22. Februar 2018 zur Welt kam. Ob es sich um eine Frühgeburt gehandelt hat, war nicht feststellbar. „Das genaue Alter des Kindes ließ sich aufgrund der Physiognomie nicht bestimmen“, sagte der Sprecher. Ein zweites Gutachten des Landeskriminalamtes Sachsen hatte sich mit Faserrückständen befasst.

Keine Angaben über Entschädigung

Zu der Frage, ob sich die 29-Jährige zu den Tatvorwürfen geäußert hat, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. „Aus Datenschutzgründen“ wollte er sich zudem auch nicht zu der Frage äußern, ob die Frau wegen ihrer vierwöchigen Untersuchungshaft eine Entschädigung geltend macht. Die Behörde teile ihr mit, dass möglicherweise ein Anspruch auf Entschädigung gegeben sei. Ob er aber tatsächlich besteht, darüber müsse auf ihren Antrag hin dann ein Gericht entscheiden, betonte er.

Von Sabine Kreuz