Leipzig

Die Anfrage kam Anfang März, und die Crew vom Werk 2 musste nicht lange überlegen: Am Samstag ist die Kulturfabrik am Connewitzer Kreuz Teil der Aktion „Tour d’amour“: Kulturmacher verwenden die während der Pandemie ungenutzten Tour-Fahrzeuge, um für Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen Spenden zu sammeln. Die können am Samstag auch in Leipzig abgegeben werden.

„Tour d’amour“ ist der Zusammenschluss eines Netzwerks aus knapp 100 Künstlerinnen und Künstlern und der Kampagne #LeaveNoOneBehind. „Die Brände in Moria und Lipa haben einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht, unter welchen unwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen Notleidende an den EU-Außengrenzen ausharren müssen“, stellen die Macher fest. „Wir wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen und gehen auf Tour.“

Sarah Lesch ist dabei

Zu denen, die sich engagieren, gehören auch die Leipziger Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und Sängerin Saral Lesch. „Ich unterstütze die Aktion von ganzem Herzen und hoffe auf viele weitere Kolleginnen und Kollegen, die sich anschließen möchten, um auf die weiterhin katastrophale Lage an Europas Außengrenzen aufmerksam zu machen“, sagt sie. „Für die Regierung sind es Illegale, für mich sind das Menschen, die Hilfe und Schutz brauchen.“ Weitere Stars, die die „Tour d’amour“ unterstützen, sind Purple Schulz, Dota, Stoppok und Bands wie Die Höchste Eisenbahn, Kettcar oder Deichkind.

Einer der Anstoßer des Projekts ist Thees Uhlmann. „Er ist schon mehrfach bei uns aufgetreten, deshalb hat er uns wohl als Spendenort ins Spiel gebracht“, sagt Werk-2-Sprecherin Antje Hamel. Das Vorhaben, die seit langem geparkten Nightliner, Busse und Lkw für einen guten Zweck auf die Straße zu bringen, ist eine bemerkenswerte Geste von denen, die wegen der Corona-Krise zwar alles andere als auf Rosen gebettet ist, sich jedoch um die kümmern, die im pursten Wortsinn existenziell zu kämpfen haben.

Spenden am Eingang abgeben

Im Werk 2 können von 10 bis 18 Uhr Sachspenden am Eingang der Halle A abgegeben werden. „Zur Not besteht auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und die Sachen früher vorbeizubringen“, sagt Hamel. Wichtig ist das Beherzigen der Bitte, Sachen in gutem Zustand zu spenden. Am dringendsten benötigt werden Hygieneartikel (originalverpackt), Unterwäsche und Socken (neu), Bademäntel und -tücher, Powerbanks, Schlafsäcke, T-Shirts, kurze Hosen und Smartphones mit Ladekabel.

Das Tour-Team fährt neben Leipzig weitere Clubs in Berlin, Wiesbaden, Hamburg, Flensburg und Düsseldorf an, um die Ware aufzuladen und der Initiative „GrenzenloseHilfe.de“ zu übergeben. Die sorgt dafür, dass die Spenden ankommen. Von der Bundesregierung fordert „Tour d’amour“, deutschen Kommunen endlich zu erlauben, Menschen aus den Lagern in Griechenland aufzunehmen. „Wir stellen unsere Tourbusse gerne dafür zur Verfügung und zeigen, dass es nicht so schwer sein kann!“

Von Mark Daniel