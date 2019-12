So viele Touristen wie noch nie in Sachsen – vor allem Leipzig boomt

Dresden

Nie zuvor hat es so viele Touristen nach Sachsen gezogen wie in diesem Jahr. Manfred Böhme, Direktor des Landestourismusverbandes (LTV), sagte am Mittwoch in Dresden: „Unsere Prognose zum Jahresende geht von etwas über 20 Millionen Übernachtungen aus.“ Konkret liegen die Schätzungen derzeit bei 20,4 bis 20,5 Millionen. Das entspräche dann einem erneuten Plus von 1,5 bis 2 Prozent gegenüber 2018. „Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Denn der Wettbewerb wird überall härter“, konstatiert Böhme.

Die optimistische Einschätzung basiert auf Zahlen von Ende Oktober, die mit 17,6 Millionen Übernachtungen schon deutlich über dem Vorjahr lagen. Die dafür verantwortlichen rund 7,1 Millionen Gäste entsprechen sogar einem Plus von über drei Prozent. Besonders gern kommen die Nachbarn aus den Niederlanden, Polen, Österreich und der Schweiz, aber auch Touristen aus den USA in den Freistaat.

Leipzigs Image lockt Gäste

Laut LTV sind die Gewinner dieser Entwicklung vor allem die Stadt Leipzig (+6,6 Prozent Übernachtungen), die Oberlausitz (+5,8 Prozent), das Erzgebirge (+4,1 Prozent) und die Sächsische Schweiz (+3,8 Prozent). In absoluten Zahlen führt zwar Dresden mit 3,9 Millionen Übernachtungen vor Leipzig (drei Millionen), der Wert stagniert aber auch auf hohem Niveau. Chemnitz (0,43 Millionen) hingegen verliert als Letzter im Vergleich der Tourismusgebiete sogar noch einmal 0,3 Prozent. „ Leipzig ist in den vergangenen Jahren der Renner schlechthin gewesen“, lobt Böhme.

LTV-Vizepräsident Detlef Hamann nennt Gründe: „Das hängt einerseits mit dem Image und dem Bekanntheitsgrad der Stadt zusammen. Leipzig steht mit RB für erfolgreichen Bundesliga-Fußball, gilt als modern und weltoffen.“ Wenn in Sachsen ein großes Rockkonzert stattfinde, dann an der Pleiße. „Es hat aber auch mit dem Geschäftstourismus und den Kongressen der Leipziger Messe zu tun. Was da in Dresden in den vergangenen Monaten passiert ist, war eher dürftig“, moniert Hamann, der auch Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Dresden ist, mit Blick auf seine Heimatstadt.

Anerkennung gibt es auch für das Leipziger Tourismusförderungsmodell, bei dem Stadt und Umland nicht nur eng zusammenarbeiten. Vielmehr lege die Stadt auch noch einmal das Doppelte des Budgets der Region aus der eigenen Kasse drauf, um das Regionalmarketing zu fördern. Die Idee dahinter: Wer in der Region übernachtet, bringt auch Geld in die Stadt. Böhme: „Davon sind die Diskussionen in Dresden und dem Sächsischen Elbland leider noch weit entfernt. Bis hin zur Frage, wie man mit der eingenommenen Bettensteuer in Dresden umgehen will.“

Den stärksten Einbruch (-4,2 Prozent) verzeichnete das Sächsische Elbland. Das erklären sich die Touristiker einerseits mit Umbaumaßnahmen am Klinikum in Kreischa, die sich auf Übernachtungen von Verwandten von Kurgästen oder auch Privatkurgästen ausgewirkt habe. Andererseits leide die Region merklich unter der nahen Großstadt Dresden, die Gäste zu sich abziehe.

Hohe Zufriedenheit bei Gästen

Eine andere Zahl aber freut die ansonsten von Fachkräftemangel und Bürokratie geplagte Tourismusbranche: Mit 84,5 von 100 möglichen Zufriedenheitspunkten liegen die sächsischen Betriebe über dem Bundesdurchschnitt (83,5 Punkte) und hinter Bayern, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz als erstes Ostland auf Platz vier der bundesweiten Ranking-Liste.

Mit gemischten Gefühlen verfolgen die Touristiker die Bildung der neuen Landesregierung in Dresden. So sei das von der bisherigen Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU) geführte neue Staatsministerium für Kultur und Tourismus zwar Indiz für eine Aufwertung des Themas. Allerdings könnten Entscheidungswege künftig auch länger werden, so Hamann. Früher sei das Thema Tourismus nur bei Wirtschafts- und Umweltministerium angesiedelt gewesen, nun kämen jedoch noch das Ministerium für Strukturentwicklung und das Innenministerium hinzu, wenn es beispielsweise um die Digitalisierung von Wanderkarten geht.

Von Roland Herold