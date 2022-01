Leipzig

Wo könnten wir denn hingehen?, fragt eine attraktive junge Frau: „Die Antwort ist Leipzig“, heißt es prompt. In Leipzig sind wir elegant oder punkig, konservativ und innovativ, spannend oder eben auch mal ein wenig schnarchig. Und es folgen Bilder, die eins belegen sollen: Mit seiner hippen Szene, seinen jungen Leuten und urbanen Treffpunkten ist Leipzig eine weltoffene und bodenständige Stadt. Das ist eine Botschaft des neuen Imagefilms, mit dem die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) sowie die Kongressinitiative „Feel the spirit … do-it-at-leipzig.de” – ein Netzwerk aus der Branche mit 50 Partnern – für die Kongressstadt werben.

Im neuen Imagefilm der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH darf auch Bach nicht fehlen. Quelle: Pitch This.!

Hotels empfangen wieder Gäste

Der Film sollte eigentlich schon bei der Verleihung des Tourismuspreises im November 2021 seine Premiere haben. Doch da kam der Teil-Lockdown in Sachsen, der zum Aus für die touristischen Übernachtungen in den Hotels und Pensionen führte. Doch mit der neuen Corona-Verordnung ab 14. Januar sind Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen mit diversen Einschränkungen wie der 2G-plus-Regel wieder gestattet.

Herzlich willkommen: Auch in den Gaststätten und Restaurants heißt es: „Die Antwort ist Leipzig“. Quelle: Pitch This.!

Geballte Fakten und kurzweilige Impressionen

Bereits im Vorjahr gab es einen Imagefilm „Leipzig passt (fast) immer“, der die Vielfalt und Weltoffenheit der Stadt Leipzig präsentierte. „Die Antwort ist Leipzig“ wurde, wie auch der Nachfolger, von der Leipziger Agentur Pitch This.! gedreht. Die Darsteller sind neben Laien und Mitarbeitern der Agentur, die ihren Sitz in der Südvorstadt hat, auch Partner der Kongressinitiative. Gedreht wurde in und um Leipzig, darunter auf der Leipziger Messe, im Paulinum, am Karl-Heine-Kanal und im Porsche Werk Leipzig. Ziel war es, sich von der Masse anderer Werbefilme für eine Stadt abzuheben.

„Deshalb gibt es keine langatmigen Drohnenflüge und austauschbaren Bilder – eher eine geballte Ladung Fakten, gewürzt mit kurzweiligen Impressionen“, sagt Oliver Bender, Creative Director von Pitch This.! Das neue Video solle das positive Image der Messestadt festigen und mit möglichen Vorurteilen aufräumen: Leipzig fängt die Menschen ein — Leipzig ist einfach anders.

Eine Herausforderung war, dies alles in Szene zu setzen, obwohl es zuletzt coronabedingt keine Veranstaltungen mehr gab. Trotzdem ist es gelungen, Leipzig aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen. Dafür sorgen auch die Animationen von Richard Bößert. Der Film ist kurz, kurzweilig und wird die Lust auf Leipzig steigern, sind sich die Verantwortlichen sicher.

„Erfreulich ist, dass alle Mitglieder der Kongressinitiative an einem Strang ziehen und gemeinsam für den Standort Leipzig werben“, sagt LTM-Geschäftsführer Volker Bremer. Dabei wird das Potenzial der Stadt – ob nun gute Erreichbarkeit oder das Angebot einer der modernsten Hotel-Infrastrukturen Europas – hervorgehoben.

Trotz der Pandemie konnte Leipzig 2021 bei den Übernachtungen in den Hotels und Pensionen etwa 1,9 Millionen Gäste und damit das Niveau von 2020 erreichen. Vor Corona 2019 gab es jedoch knapp 3,7 Millionen Übernachtungen.

Gehört zu den Erlebnissen in der Stadt: eine ruhige Bootstour auf dem Karl-Heine-Kanal Quelle: Pitch This.!

Mit kreativen Konzepten Gäste zurückholen

Um diesen Stand wieder zu erreichen, setzt der LTM neben den Individualtouristen dabei vor allem auf die Kongressbranche. „Es wird auch perspektivisch eine große Zurückhaltung bei den klassischen Geschäftsreisen geben“, glaubt Bremer im LVZ-Interview. Leipzig wolle aber dennoch versuchen, mit kreativen Konzepten den Anteil stabil zu halten, beziehungsweise noch weiter auszubauen.

Lesen Sie auch Wie schlecht steht es um den Tourismus in Leipzig, Herr Bremer?

Der Imagefilm soll helfen. Er wird auf Messen, bei Kongressen sowie für Kommunikationskampagnen eingesetzt, ist aber auch auf dem YouTube-Kanal der LTM GmbH zu sehen.

Von Mathias Orbeck