Einen Gästerekord kann Leipzig diesmal nicht vermelden. Volker Bremer, der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH, prognostiziert, für 2020 etwa 1,9 Millionen Übernachtungen in den Leipziger Hotels. Vier Millionen waren eigentlich das Ziel – vor der Corona-Pandemie. Die LVZ sprach mit ihm darüber, wie das Geschäft 2021 wieder angekurbelt werden soll.

Gewöhnlich konnten Sie zum Jahreswechsel einen neuen Gästerekord verkünden. Zuletzt 2019 mit 3,6 Millionen Übernachtungen. Nun ist alles anders – die Corona-Pandemie hat für Einbrüche in der gesamten Tourismusbranche gesorgt. Wie ist die Situation?

Sehr, sehr hart. Hotellerie, Gastronomie, die gesamte Tourismusbranche leiden unter der Pandemie und sind davon stark betroffen. Geschäftsreisen, Messen und große Tagungen wurden abgesagt. Ich gehe davon aus, dass wir das Jahr 2020 mit etwa 1,9 Millionen Übernachtungen abschließen werden. Erwartet hatte ich vor der Pandemie nahezu vier Millionen Übernachtungen. Im Wettbewerb mit den Großstädten stehen Dresden und Leipzig dennoch ein wenig besser da als andere. Das jedenfalls zeigt die Übernachtungsstatistik der Magic Cities, einem Marketingverbund deutscher Großstädte.

LTM spricht neue Zielgruppen an

Was heißt besser?

Für viele Deutsche bleibt eine Kultur- und Städtereise ein wichtiges Motiv bei privaten Reisen. In den Großstädten spielen die Geschäftsreisenden, die zu Tagungen, Kongressen und Messen kommen oder die an betrieblichen Meetings teilnehmen, eine sehr wichtige Rolle. Natürlich haben alle Großstädte gelitten, wenn Kulturangebote nicht mehr existieren und Geschäftsreisen nicht mehr stattfinden, weil Unternehmen Reiseverbote aussprechen, Tagungen durch Videokonferenzen ersetzt werden, Kongresse und Messen komplett ausgefallen sind. Die höchsten Übernachtungsrückgänge haben Berlin, Düsseldorf und Frankfurt, fast 20 Prozentpunkte mehr als Leipzig. Diese Städte leiden am stärksten, wenn zusätzlich noch ausländische Gäste fernbleiben und viele Flüge gestrichen werden. Dresden mit seinem traditionell hohen Anteil von Privatreisenden, der bei etwa 70 Prozent liegt und auch Leipzig mit zirka 50 Prozent Privatreiseanteil stehen hier deutlich besser da. Und wir haben ja auch um jeden Touristen gekämpft und verstärkt neue Zielgruppen angesprochen. Etwa Familien und jüngere Leute, die Leipzig und die Region zum Beispiel per Boot oder per Fahrrad erkunden wollen und vielleicht an unseren Seen einen Kurzurlaub machen.

Zur Person Volker Bremer, geboren am 9. Februar 1962 in Hannover, ist seit 2006 Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH und für das touristische Marketing der Region Leipzig verantwortlich. Der Diplom-Ökonom ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt seit 2015 in Delitzsch, vorher von 2006 bis 2015 in Plagwitz. Seit 2019 ist er zusätzlich Geschäftsführer der Olympia Sport Leipzig GmbH (OSL).

Rechnen Sie dennoch mit einer Pleitewelle?

Das müssen wir sehen. Über den Sommer konnten sich Teile der Hotels sowie der Gastronomie erholen. Im November/Dezember sind Hilfsgelder für die Branche avisiert worden. Während in den Stadtteilen viele Gaststätten, sei es der kleine Italiener oder der Grieche an der Ecke, gut gebucht waren, gibt es massive Probleme bei vielen auch größeren Betrieben in der Leipziger Innenstadt, die auf Geschäftsreisende und Touristen ausgerichtet sind. Viele haben zwar versucht, durch neue Angebote die Leipziger stärker zu erreichen, einigen ist das auch gut gelungen, die Einbrüche durch fehlende Reisegruppen oder Geschäftsreisende konnten aber nicht kompensiert werden. Es ist aber noch zu früh, um einzuschätzen, ob dies auch zu Insolvenzen führen wird. Es könnte aber passieren, dass sich bis zum Sommer 2021 auch einzelne Hotels oder Restaurants aus Leipzig verabschieden könnten. Nicht zu vergessen, der Einzelhandel, der gleichfalls massiv unter den fehlenden Touristen leidet. Mit einer Pleitewelle rechne ich jedoch nicht.

Neue Kampagne: „ Leipzig vermisst dich!“

Niemand weiß, wie lange Einschränkungen gelten und ab wann wieder Normalität einzieht. Wie stellt eine Tourismusfirma, die Leipzig nach außen vermarktet, sich darauf ein?

Wir versuchen zunächst, bei etablierten Leipzig-Besuchern in Erinnerung zu bleiben und neue Touristen auf Leipzig aufmerksam zu machen. Noch im Januar startet unsere große Kampagne , Leipzig vermisst dich!’, die Vorfreude auf eine Leipzig-Reise wecken soll. Dazu gehört neben Plakatwerbung auch eine Radiokampagne in Bayern, Thüringen und Hessen samt Gewinnspiel. Die Gutscheine kann man natürlich erst einlösen, wenn Reisen wieder möglich sind.

Wann kehren die ausländischen Gäste zurück?

Die Deutsche Zentrale für Tourismus prognostiziert, dass wir im Frühjahr 2023 das Niveau von 2019 wieder erreichen können. Wir konzentrieren uns bei unseren Auslandsmarketingaktivitäten zunächst auf Nachbarländer wie Österreich, Schweiz, die Niederlande, Polen und Tschechien. Gäste von dort kommen sicherlich erst, wenn die Pandemie eingedämmt ist. Jetzt in den USA oder in China und Japan zu werben hat wenig Sinn. Aber auch da bringen wir uns über Social-Media-Kanäle oder Online-Marketing in Erinnerung. Denn auch diese Gäste vermissen wir.

Viel weniger Geschäftsreisen nach der Pandemie

Absehbar ist, dass große Firmen auch nach der Krise vieles in Online-Konferenzen verlagern. Was hat das für Sie für Konsequenzen?

Experten schätzen, dass 30 bis 50 Prozent der klassischen Geschäftsreisen auch nach der Pandemie nicht mehr stattfinden werden. Es fehlen also eine Vielzahl kleiner oder mittelgroßer Tagungen und Events, die uns Gäste bringen. Auch das Taxigewerbe und die vielen Dienstleister wie Event- und Serviceagenturen, Gästeführer, Lieferanten von Lebensmitteln und Getränken, Fotografen werden starke Rückgänge verzeichnen. Ich glaube, dass wir bei klassischen Geschäftsreisen nie wieder die Zahlen von vor der Pandemie erreichen werden. Darauf müssen uns einstellen und stärker bei neuen Zielgruppen werben.

„Neue Business-Hotels in der Stadt brauchen wir nicht“

Also um Privatreisende?

Es gibt noch viele Menschen, die noch nie in Leipzig waren. Und viel Interesse haben. Es sind Gäste, die über Werbekampagnen, aber auch über unsere Botschafter wie RB Leipzig auf unsere Stadt aufmerksam werden. Hinzu kommen die vielen Wiederholungstäter, die wir erneut interessieren möchten. Nicht jeder kann im Sommer in Bayern oder an der Ostsee Urlaub machen. Da reichen oft die Quartiere nicht. Diesen Gästen kann aber nicht zuletzt unsere Seenlandschaft viel bieten. Vielleicht gibt es Investoren und Investitionen, um unsere Seen und die Region Leipzig noch attraktiver zu machen. Kreative und moderne Übernachtungsangebote, gerne mit ökologisch und nachhaltigem Anspruch. Aber auch Ferienparks, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und vieles mehr ist da ausbaufähig. Neue Business-Hotels in der Stadt hingegen brauchen wir sicherlich nicht.

Große Hoffnung: Im Spätsommer alles überstanden sein

Wann rechnen Sie mit Normalität?

Als erstes wird sich der deutsche Markt erholen. Vor allem die jüngere und mittelalte Zielgruppe wird schnell wieder reisen. Sobald Musik und Kultur und das urbane Leben wieder erlebbar sind, werden die Übernachtungen und Tagesreisen nach Leipzig wieder rasant steigen. Mit einer sukzessiv steigenden Durchimpfungsrate werden wir hoffentlich ab Spätsommer 2021 das Schlimmste überstanden haben und dann zu einer gewissen Normalität zurückkehren können.

Von Mathias Orbeck