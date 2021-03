Tourismusbranche in Sachsen: Urlaub vor der Haustür statt Mallorca

Leipzig

Noch immer steht in den Sternen, ob Osterurlaub in Deutschland möglich ist. Während einige Regierungschefs und -Chefinnen zumindest Urlaub im eigenen Land befürworten, warnt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) grundsätzlich vor Reisen. Die Tourismusbranche im Freistaat will eine schnelle Öffnung, wie Nachfragen der LVZ ergeben haben.

Die Branche wartet sehnsüchtig darauf, dass Urlaub im eigenen Land endlich wieder möglich ist, heißt es bei der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS). „Mit einer kompletten Öffnung zu Ostern hat sicher keiner angesichts der Infektionslage gerechnet, aber auf erste Schritte schon“, so TMGS-Geschäftsführerin Veronika Hiebl. Die Signale vor der Bund-Länder-Runde seien ernüchternd. „Diese fehlende Perspektive sorgt für Unmut in der Branche. „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand, es gibt bereits die ersten Insolvenzen.“

„Das Fahren der Politik auf Sicht macht krank“

Zugleich sei nicht zu verstehen, dass man als Deutscher wieder auf Mallorca reisen kann, Urlaub im eignen Land aber nicht möglich sein soll. „Um nicht missverstanden zu werden: Ich spreche mich nicht gegen Mallorca-Urlaub aus, sondern für Urlaub in Deutschland.“

Auch bei den Vermietern im Lausitzer Seenland ist die Enttäuschung groß. „Verbittert ist man vor allem darüber, dass das Land bei den Themen Impfen und Testen nicht wirklich voran kommt“, sagt Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. „Die Betriebe wollen endlich wieder Geld verdienen.“

Er halte eine Verlängerung des Lockdowns für grundlegend falsch, meint Matthias Lißke, Chef der Wirtschaftsförderung Erzgebirge. „Und mit dieser Meinung stehe ich nicht allein da. Das Fahren der Politik auf Sicht macht krank. Im Erzgebirgskreis wird bei immer mehr Unternehmern und Bürgern aus Unverständnis Wut. Die Situation ist wirklich extrem angespannt. Die Menschen wollen raus, wollen reisen“, sagt er der LVZ.

Die Maßnahmen sollten nicht länger an der Entwicklung der Inzidenzzahlen festgemacht werden. In der Gastronomie- und Tourismusbranche existierten sehr gute Hygienekonzepte. Lißke verlangt deshalb, endlich Gaststätten, Hotels und Ferienunterkünfte zu öffnen. „Die guten Ergebnisse bei den Testversuchen in Augustusburg und Oberwiesenthal rechtfertigen das allemal. Alles andere ist reine Schikane.“

Ministerin Klepsch: „Testversuche stimmen zuversichtlich“

Noch seien die Testversuche in Oberwiesenthal und in Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) nicht vollständig ausgewertet, heißt es aus dem von Barbara Klepsch (CDU) geführten Tourismusministerium. In den Feldversuchen mit geöffneten Restaurants werden sowohl Gastronomie-Mitarbeiter als auch Gäste mit Schnelltests auf mögliche Infektionen hin untersucht. Mit einem System zur digitalen Gästeerfassung soll sichergestellt werden, dass eine Kontaktnachverfolgung möglich wird. Die Versuche stimmten zuversichtlich, so ein Ministeriumssprecher. Generell seien die Hygienekonzepte in Gastronomie und Tourismus in Sachsen vorbildlich. Allerdings müsse man auf die steigenden Inzidenzzahlen reagieren. Die Sicherheit der Menschen habe Vorrang.

Sachsen-Anhalt und weitere Länder für Urlaub im eigenen Land

Die Ministerpräsidenten der Länder sind sich uneins, ob Reisen erlaubt sein sollen. Michael Kretschmer dringt darauf, dass alle Länder die Anfang März vereinbarte Notbremse tatsächlich umsetzen und in stark belasteten Regionen die Lockerungen zurücknehmen. Reisen in Deutschland hält Sachsens Ministerpräsident derzeit „für keine gute Idee“.

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, meint hingegen, man müsse die Möglichkeit schaffen, dass Menschen „bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen und am Ballermann zu feiern.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich sieht das auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff: Für die Sachsen-Anhalter soll Urlaub im eigenen Land, etwa im Harz, möglich sein. Auch die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen den Osterurlaub retten - zumindest im Kleinen. Sie fordern die Öffnung für kontaktarmen Urlaub, wie es in einer Erklärung heißt. Demnach soll das Reisen ausschließlich innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen in Einrichtungen mit Selbstversorgung und sanitären Anlagen freigegeben werden. Darunter fallen beispielsweise Ferienwohnungen oder Ferienhäuser, Campingwagen und Wohnmobile.

Frenzel: „Mehrheit der Tourismuswirtschaft droht Stillstand“

Das mögliche Öffnen von kontaktarmen Übernachtungsangeboten in Deutschland für Gäste aus dem eigenen Bundesland sei für einige wenige Unternehmen der Branche sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, teilt der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) mit. Der absoluten Mehrheit der Tourismuswirtschaft drohe jedoch weiter Stillstand ohne erkennbare Perspektive. BTW-Präsident Michael Frenzel hält es deshalb für „völlig unbefriedigend“, dass erneut keine Perspektiven für den Restart des Tourismus diskutiert werden sollen, sondern stattdessen weitere Verschärfungen drohen.

„Es ist endlich Kreativität im Umgang mit Tourismus und Freizeit erforderlich. Wir brauchen dringend Modellprojekte für eine sichere Öffnung zum Beispiel für Hotels oder Regionen“, so Frenzel. „Der Besuch eines Restaurants oder Hotels mit klaren und hohen Hygienestandards ist allemal besser als die sich abzeichnende Anarchie im öffentlichen Raum pandemiemüder Bevölkerungsteile.“

Von Andreas Dunte