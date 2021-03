Leipzig

Die Initiative „Johannes-Passion im Netz“, die am Karfreitag 2020 mit dem Livestream einer innovativen Fassung von Bachs „Johannes–Passion“ digitale Touristen aus 76 Ländern in die Leipziger Thomaskirche einlud, ist der Gewinner des „Leipziger Tourismuspreises 2020”.

Michael Maul, Intendant des Bach-Festivals, hatte die Idee zur „Johannes-Passion im Netz, die mehr als 500.000 Zuschauer und Mitsänger erreichte. “ Quelle: André Kempner

Dieser Ehrenpreis, der Institutionen und Persönlichkeiten auszeichnet, die sich im besonderem Maße für die Entwicklung des Tourismus in Leipzig verdient gemacht haben, wurde am Mittwoch erstmals digital per Livestream vergeben. Er wird seit 2002 alljährlich von der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ausgelobt und von einer Jury ermittelt. Die Übertragung der „Johannes-Passion im Netz“ erreichte auf den Streaming-Portalen von Bach-Archiv, MDR und ARTE mehr als 500 000 Zuschauer und Mitsänger. 20 000 Euro wurden sogar für freischaffende Musiker gespendet. „Wir konnten den Gedanken nicht ertragen, dass der erste Lockdown dazu führt, nirgendwo eine Johannes-Passion erklingen zu lassen“, sagte Michael Maul, der den Preis für die von ihm gestartete Initiative entgegennahm. Maul hofft, dass das diesjährige Bachfest unter dem Motto „Erlösung“ stattfinden kann. LTM-Chef Volker Bremer: „Das wäre auch eine Erlösung für die Tourismusbranche.“

Ralf Rangnick erhielt als Persönlichkeit den Leipziger Tourismuspreis 2020 Quelle: Andreas Schmidt /LTM

Bei den Einzelpersönlichkeiten siegte der ehemalige RB-Sportdirektor Ralf Rangnick, der auch mit seiner Stiftung dazu beiträgt, dass sich Kinder unabhängig ihres sozialen Status entfalten können. „Wenn man heute von einem Taxifahrer in London oder von einem Kellner in Kapstadt gefragt wird, woher man kommt – und man antwortet Leipzig – dann gibt es meist einen AHA-Effekt. Sofort kommt die Rede auf den Fußball und RB Leipzig“, lobte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in einer Laudatio Rangnick.

LTM-Chef Bremer: „Die Branche steht bereit“

Bis Touristen die Stadt wieder bevölkern, wird es aber dauern. Die Branche war und ist wie viele andere gezwungen, eine Vollbremsung hinzulegen. Dennoch versucht der LTM flexibel zu bleiben: „Die Branche steht bereit, möchte sich wieder um Gäste kümmern. Darf es derzeit aber nicht“, bedauerte LTM-Geschäftsführer Volker Bremer. Zuversichtlich sei er dennoch, weil sie es mit Kreativität nach dem ersten Lockdown geschafft habe, dass die gesamte Leipzig-Region im Sommer 2020 schnell wieder ein beliebtes Reiseziel wurde. Auch durch das Werben um neue Zielgruppen.

Tourismuschefin Hiebl: Marktanteile werden neu verteilt

„Jetzt in der Pandemie werden die Marktanteile neu verteilt“, sagte Veronika Hiebl, die Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, in einem Statement. Deshalb habe man Kampagnen wie „Träum dich nach Sachsen“ oder „Erlebe Dein Sachsen“ initiiert. „Es gibt eine unglaubliche Urlaubssehnsucht. Die Leute stehen in den Startlöchern und wollen wieder vereisen“, verwies sie auf Studien. Dabei setze man auf Aktiv- und Natururlaub, aber auch die Städte. Im Sommer 2020 konnte Leipzig mit Aktivangeboten sowie Reisen für Familien zulegen und Einbrüche durch ausgefallene Messen, Kongresse und Tagungen ein wenig abmildern. Hintergrund: 2020 haben 1,95 Millionen Gäste in Leipzig übernachtet, 2019 waren es noch als 3,6 Millionen Übernachtungen. Doch es herrscht viel Zuversicht, die Delle bald zu überwinden. Und auch, dass die hart umkämpfte Zielgruppe der Geschäfts- und Kongressreisenden wiederkommt. Sobald Hotels und Gastronomie öffnen dürfen.

OBM Jung: Innenstädte verändern sich

„Leipzig bleibt attraktiv, eine Stadt, die man besuchen muss“, ist Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) optimistisch. Dennoch gehe er davon aus, dass sich die Innenstädte in ihrem Mix „neu erfinden müssen“. „Mir ist da aber nicht bange. In fünf Jahren ist Leipzig wieder die internationale Metropole.“ Das hofft auch Martin Buhl-Wagner, der Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Messe GmbH: „Was bleibt nach der Krise? Ich glaube, mehr als wir denken. Zukünftig werden Messen und Kongresse wieder der Punkt sein, wo sich Menschen treffen.“ Das Life-Erlebnis sei wichtig, werde aber durch Online-Angebote erweitert. Und dadurch steige sogar die Reichweite. Auch wenn „starke Marken“ wie die Buchmesse in diesem Jahr abgesagt werden mussten. Buhl-Wagner verwies auf das Ende Mai geplante Fest „Leipzig liest extra“ mit 300 Veranstaltungen real und digital.

Das sind die Gewinner des Tourismuspreises 2020 Der Tourismuspreis wird in der Kategorie Unternehmen/Institutionen vergeben: 1. Preis: Initiative „Johannes-Passion im Netz“ 2. Preis: Projekt „BDX Leipzig Experience“, das im August 2020 über 30 Reiseblogger, Creator & Influencer nach Leipzig holte. 3. Preis: Thomanerchor, der als erste Leipziger Kultureinrichtung bereits Mitte Mai 2020 seine wöchentlichen Auftritte in der Thomaskirche wieder aufnahm. Kategorie Persönlichkeiten: 1. Preis: Ralf Rangnick – für seine Arbeit bei RB Leipzig, aus der eine fortwährende, weltweite Medienpräsenz resultiert, die den Tourismus in Leipzig deutlich gestärkt hat. 2. Preis: André Kaldenhoff – für die Mitarbeit an Allgemeinverfügungen und dem Hygienekonzept der Leipziger Messe. 3. Preis: Bäckermeister Jürgen Kleinert – für seine Idee, während der Pandemie-Zeit Klopapier-Törtchen herzustellen.

Von Mathias Orbeck