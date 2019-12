Tourismuspreis geht an „Clara 19“ und Marktamtschef Walter Ebert

Leipzig

Viele Leipziger lieben ihn: Die von zwei Säuleneingängen eingerahmte Fläche des Felsenkellers mit der Gewölbedecke und den Kronleuchtern bietet einen perfekten Rahmen für vielfältige Veranstaltungen: Das wissen auch die Experten aus der Tourismusbranche, die sich dort am Donnerstagabend zur Verleihung des Tourismuspreises trafen. Sieger 2019 sind das Projekt „Clara19“, das viele Akteure zum 200. Geburtstag Clara Schumanns initiiert hatten, sowie Marktamtsleiter Walter Ebert, der sich mit seinem Team intensiv für den qualitätsvollen Ausbau der Leipziger Märkte engagiert.

Kreativität und neue Ideen für Leipzigs Märkte

Ein Beispiel dafür ist der gerade von Besuchern überrannte Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr um den „magischen Wald“ in der Grimmaischen Straße erweitert wurde. „Auch die Leipziger Markttage und das Weinfest sind aufgrund seines Engagements und seiner Kreativität inzwischen touristische Höhepunkte geworden, die viele auswärtige Gäste zu einem Besuch unserer Stadt anregen“, lobte Volker Bremer, der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM). Diese vergibt seit 2002 den Preis für innovative Leistungen, die Leipzig und die Region vorangebracht haben. Eine Jury hat die Sieger aus zehn nominierten Unternehmen und acht Persönlichkeiten ermittelt.

Viel Aufmerksamkeit für Clara Schumann

Innovativ war auch „Clara19“. Leipzigs renommierte Kulturinstitutionen ließen die vor 200 Jahren in Leipzig geborene Künstlerin und Pianistin Clara Schumann hochleben. Das fand weit über die Stadtgrenzen Leipzigs hinaus Beachtung. „Mehr als 200 Veranstaltungen von mehr als 60 Partnern, ein strahlendes Corporate Design und ein raffiniertes Marketingkonzept – darunter Clara Bouquet, Clärchen – sorgten für Aufsehen“, lobte Bremer. Geprägt wurde das Festjahr übrigens von Gregor Nowak, dem künstlerischen Leiter und Chef des Schumann-Hauses. Weil er einen Auftritt hatte, konnte er den Preis aber nicht persönlich entgegennehmen. Deshalb schickte er eine Videobotschaft in den Felsenkeller.

Bildermuseum und Clubkultur geehrt

In der Kategorie Unternehmen wurde der zweite Preis an das Museum der bildenden Künste vergeben, das spektakuläre Ausstellungen von Yoko Onound Udo Lindenbergorganisierte. Die Yoko-Ono-Schau zählte über 70 000 Besucher und gilt damit als zweiterfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Museums. Platz Nr. 3 ging an die Leipziger Clubkultur und die Distillery, den ältesten Techno-Club in den neuen Bundesländern.

In der Kategorie Persönlichkeiten wurde nach Walter Ebert Leipzigs Ballettdirektor Mario Schröder mit dem zweiten Platz geehrt. Drittplatzierter wurde Jens Gröger, Inhaber der Gosenschenke „Ohne Bedenken“.

Von Mathias Orbeck