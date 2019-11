Leipzig

Die Touristik & Caravaning (TC) beginnt am Mittwoch auf dem Messegelände. Mitteldeutschlands größte Reisemesse öffnet zum 30. Mal. Es präsentieren sich 531 Aussteller aus der ganzen Welt. Diesjährige Partnerregion ist das Erzgebirge. Neben Themen rund um den Urlaub, Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen sowie Bike & Outdoor ist vor allem der Bereich Camping & Caravan stark vertreten. Besucher finden touristische Angebote von Reiseveranstaltern und Ferienregionen, Reedereien und Wellness-Hotels sowie Erlebniswelten rund um den Urlaub. Geöffnet ist bis Sonntag – täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Karte kostet im Vorverkauf zehn Euro (ermäßigt: acht Euro) sowie zwölf Euro an der Tageskasse (ermäßigt: zehn Euro). Zur 30. Auflage der Touristk & Caravaning präsentieren sich ab Mittwoch mehr als 500 Aussteller auf dem Messegelände. Im Mittelpunkt stehen der Boom in der Caravanbranche sowie der wachsende Rad-Tourismus. Evelyn (41), Jupp (38) und Marc (7) testen den Komfort eines Wohnwagens. André Kempner

Von lvz