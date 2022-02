Leipzig

Knapp zwei Monate war „Auerbachs Keller“ geschlossen, am Mittwoch öffnet Wirt Rene Stoffregen wieder die Türen zu Leipzigs berühmtestem Lokal. „Es geht wieder los“, freut sich der 50-Jährige. Wegen der sächsischen Corona-Verordnung, die den Gaststätten die Öffnung nur bis 20 Uhr erlaubte, hatte er sein Lokal mit 600 Plätzen am 3. Januar vorläufig dicht gemacht. Auch andere Gastronomen schlossen ihre Restaurants wegen zu wenig Umsatz.

Touristen fehlen weiterhin

„Die Mitarbeiter freuen sich, dass es nun weitergeht“, versichert der Chef. Vorläufig hat er genug Personal, doch wenn das Lokal wieder richtig voll wird, braucht er mehr Servicekräfte. Für die Wochenenden liegen bereits viele Anfragen und Buchungen vor, auch die Führungen und Programme laufen gut. Doch in der Woche könnte mehr Betrieb sein. „Wir brauchen die Touristen, aber die sind immer noch nicht da“, sagt der Wirt des fast 500 Jahre alten Lokals, das zu drei Vierteln vom Tourismus lebt. Dass Stoffregen trotzdem wieder loslegt, hängt damit zusammen, dass die staatlichen Corona-Hilfen nicht mehr in bisheriger Höhe gezahlt werden. Vorläufig bleiben die Öffnungszeiten von „Auerbachs Keller“ verkürzt – montags bis donnerstags ab 17 Uhr, freitags bis sonntags schon ab 12 Uhr. „Ich warte mal noch den März ab. Ziel ist es, wieder täglich ab 12 Uhr zu öffnen“, so der Inhaber und Geschäftsführer.

Die meisten Lokale sind wieder am Start

Die Situation im sächsischen Gastgewerbe ist nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) weiterhin kritisch. „Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber es braucht Zeit, bis die Gäste zurückkommen. Vor allem in den Großstädten fehlen noch die Touristen“, sagt Hauptgeschäftsführer Axel Klein. Dennoch sind die meisten Lokale in der Leipziger Innenstadt wieder am Start. „Zills Tunnel“ hat die Zeit zum Renovieren genutzt und öffnet am Donnerstag seine Pforten. Der „Weinstock“ ist mit einer Vier-Tage-Woche gestartet. Der Ratskeller öffnet montags bis freitags ebenfalls verkürzt ab 17 Uhr, am Wochenende schon mittags. Der Thüringer Hof empfängt seine Gäste täglich ab 11.30 Uhr. Barthels Hof bietet täglich von 11.30 bis 14 Uhr Mittagessen an und öffnet dann wieder ab 17 Uhr.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Zeit gilt in der Gastronomie die 2G-Regel, kombiniert mit Maskenpflicht. Und vom 4. März an ist auch die 3G-Regel – genesen, geimpft oder getestet – geplant. Registrieren lassen muss man sich als Gast nicht mehr.

Von Kerstin Decker