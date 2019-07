Leipzig

Für den Blitzer Traffistar S350 aus Jena wird es immer enger. Weil der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes entschieden hat, dass Messungen mit dem Gerät in diesem Bundesland vor Gericht nicht mehr verwertbar sind, wird auch in anderen Bundesländern gehandelt. So hat die Berliner Polizei alle Blitzer dieses Typs außer Betrieb genommen und schickt keine Bußgeldbescheide mehr heraus, die seit dem 5. Juli – dem Tag des Saarländer Gerichtsurteils - auf Messdaten dieses Gerätetyps basieren.

Ordnungsamt : Es wird weiter festgestellt und geahndet

In Leipzig sind zehn Blitzer dieses Typs im Einsatz, sechs stationäre und vier mobile. Die Stadtverwaltung sieht keinen Grund, die Blitzer aus dem Verkehr zu ziehen, weil das Urteil keine bindende Wirkung außerhalb des Saarlandes entfaltet. Nach Auffassung der Stadt Leipzig waren und sind alle Messungen korrekt und verwertbar.„Auch das Oberlandesgericht Dresden, das für Sachsen als oberstes Gericht zuständig ist, hat die Messungen bisher als korrekt befunden und keine Einschränkungen des rechtlichen Gehörs gesehen“, sagt ein Sprecher des Leipziger Ordnungsamtes. „Daher werden mit den Anlagen weiter Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Laufende Verfahren werden weitergeführt.“

Nach LVZ-Informationen wollen die deutschen Verkehrsminister nach der Sommerpause über die Entwicklung reden und eventuell Konsequenzen zu ziehen. „Wer jetzt von einem dieser Geräte im Saarland geblitzt wird, muss sein Bußgeld nicht bezahlen, in anderen Bundesländern – unter anderem in Sachsen – ist die Rechtslage nicht so eindeutig“, sagt Detlef Grube, Fachanwalt für Verkehrsrecht bei der Leipziger Kanzlei WKR. Grube ist sich aber sicher, dass das Urteil aus dem Saarland auch eine Signalwirkung auf Gerichte außerhalb des Bundeslandes haben wird.

Teure Alleskönner

Die Geräte aus Jena galten lange Zeit als Alleskönner und sind mit einem Anschaffungspreis von 81 000 Euro pro Stück auch relativ teuer. Denn der Traffistar S350 kann mehrere Fahrbahnen gleichzeitig überwachen. Die Radaranlage ist sogar in der Lage, zwischen verschiedenen Fahrzeugklassen zu unterscheiden und selbst Heckansichten auszuwerten, beispielsweise von Motorrädern.

Möglich ist das, weil Scanner in den Messgeräten Objekte erfassen, die sich schnell bewegen. Dabei werden mehrere hundert Messungen durchgeführt und daraus die Geschwindigkeit bestimmt, gespeichert werden aber nur fünf. Letzteres ist auch der Grund, warum die Verfassungsrichter aus dem Saarland das Gerät beanstanden: Durch die Löschung von Messdaten könne nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob wirklich allein ein Fahrzeug gemessen wurde, heißt es. Es könnte theoretisch auch sein, dass ein anderes bewegtes Objekt die Messung ausgelöst hat, das aber nicht im Bild ist. Weil auch schon Vögel geblitzt wurden, sind die gelöschten Daten nach Ansicht der Richter unverzichtbar. Ohne sie haben geblitzte Autofahrer keine Möglichkeit „einer zuverlässigen nachträglichen Kontrolle der Messergebnisse“. Das aber verletzt die Grundrechte der Betroffenen auf ein faires Verfahren, argumentieren sie.

Hersteller bereitet Software-Update vor

Der Hersteller Jenoptik betont ebenfalls, die Zulassung seines Laserscanners S350 werde durch das Urteil aus dem Saarland nicht aufgehoben. Die Messtechnik funktioniere zuverlässig und korrekt; das Gerät besitze außerdem eine gültige Baumusterprüfbescheinigung und sei gültig konformitätsbewertet. Dennoch will Jenoptik der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) noch im Juli eine Software-Änderung vorstellen, mit der eine Umrüstung in den nächsten Monaten möglich wäre. Dieses Software-Update könnte allerdings erst nach einer erfolgreicher Prüfung und Revision durch die PTB auf die Anlagen in Deutschland aufgespielt werden – es könnten also Monate verstreichen, bis die Blitzer wieder eingesetzt werden können.

In Berlin sind inzwischen neun von insgesamt 55 Blitzern nicht mehr aktiv. Sechs davon waren im mobilen Einsatz, drei im Innenstadtbereich fest installiert. Die damit ab dem 5. Juli geschossenen Fotos werden von der Polizei vernichtet und keine Bußgeldbescheide herausschickt. In der Hauptstadt schließt man auch nicht aus, dass Einsprüche gegen Bußgeldbescheide kommen, die sich auf das Gerichtsurteil stützen und vor dem 5. Juli aufgenommen wurden.

Experte: Überprüfung lohnt sich immer

Die Stadtverwaltung Jena hat vorerst Abstand vom Kauf eines Gerätes des beanstandeten Typs genommen. Dort will man nun abwarten, wie sich die Rechtsprechung entwickelt. Die Stadtverwaltung Erfurt hat den Einsatz dieses Blitzer-Typs auf Oktober verschoben. Ursprünglich sollten zwei Blitzgeräte ab Juli zur Geschwindigkeitsüberwachung genutzt werden. Die Stadt Weimar kündigte dagegen an, den Gerätetyp weiter bei Tempomessungen einzusetzen. Dort sind insgesamt vier Messgeräte im Einsatz.

„Auch wenn die Rechtsprechung bundesweit nicht einheitlich ist, eine genaue Überprüfung des Bußgeldbescheids lohnt sich immer“, sagt WKR-Rechtsanwalt Grube. Konkrete Anhaltspunkte für fehlende Plausibilität der gemessenen Geschwindigkeit könnten sich ergeben, wenn das Blitzerfoto nicht eindeutig ist, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gemessen werden oder wenn ein Betroffener nicht eindeutig als Fahrzeugführer identifiziert werden kann. Weitere Anhaltspunkte wären zum Beispiel Verstöße gegen die Bedienungsanleitung der Messanlage oder wenn das geblitzte Fahrzeug eine besondere Bauform hat. Auch schlechte Sichtverhältnisse und eine hohe Verkehrsdichte, sowie die Aussage eines Zeugen in Bezug auf den Tachostand zum Zeitpunkt des Blitzens, bieten gegebenenfalls eine Grundlage für die erfolgreiche Anfechtung der Vorwürfe.

Von Andreas Tappert und Winfried Mahr