Transsexuelle Studentin in Leipzig attackiert: Täter muss in Psychiatrie

Die brutale Attacke auf eine transsexuelle Studentin mitten in der Leipziger City hatte große Bestürzung ausgelöst. Zwei Jahre danach ist nach Auffassung des Landgerichts klar: Der mutmaßliche Täter Marcus S. (40) ist schuldunfähig und kann daher nicht bestraft werden.

Es war am 25. Juni 2018, als die damals 22-jährige Studentin massiv verletzt und gedemütigt wurde. Während sie mit einer Kommilitonin auf einer Mauer an der Moritzbastei saß, habe der Mann sie erst nach ihrem Geschlecht gefragt und danach aufgefordert, ihren Intimbereich zu entblößen. Beide Frauen sollen noch versucht haben, das Gespräch mit dem Fremden freundlich aber bestimmt zu beenden. Doch im Weggehen drehte sich der Unbekannte nach Aktenlage noch einmal um, schlug mit der Faust zu und brach seinem Opfer das Nasenbein. Außerdem soll er sie verhöhnt haben.

Weitere Gewalttaten

Der Fall schlug Wellen über Leipzig hinaus und sorgte für Entsetzen. Von einer „abscheulichen Tat“ sprach etwa die damalige sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD), nachdem der Studentenrat der Uni über den Angriff berichtet hatte.

Später stellte sich heraus, dass die Attacke auf die Transsexuelle beileibe kein Einzelfall bleiben sollte. Nachdem sich Marcus S. im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung den Ermittlungsbehörden gestellt hatte, ereigneten sich eine ganze Reihe weiterer derartiger Übergriffe. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll Marcus S. immerhin ein Dutzend Personen auf offener Straße sowie in Straßenbahnen angegriffen haben. So habe er etwa am 25. September vorigen Jahres innerhalb weniger Minuten gleich auf zwei Männer und eine Frau eingeprügelt. Kurz darauf, am 1. Oktober 2019, soll er in der Liebigstraße einer Frau in den Bauch getreten haben.

Prozess nichtöffentlich

Die Serie unerklärlicher Gewaltdelikte setzte sich bis Herbst 2019 fort. Als Marcus S. am 18. Oktober auf dem Augustusplatz und im Hauptbahnhof erneut völlig Unbeteiligte angriff, kam er in eine psychiatrische Klinik. Schon da deutete sich an, was sich nun während des seit Mitte Mai laufenden Prozesses bestätigte. Laut einer Diagnose leidet der gelernte Maler an einer psychischen Erkrankung. Daher war für die gesamte Hauptverhandlung vor der 5. Strafkammer auf Antrag von Verteidigerin Annette Clement-Sternberger auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Eine öffentliche Erörterung des psychischen Zustands des Angeklagten hätte nach Einschätzung des Gerichts dessen schutzwürdige Interessen verletzt.

Am Ende sprachen die Richter Marcus S. aufgrund seiner krankheitsbedingten Schuldunfähigkeit von den Anklagevorwürfen frei. Zugleich wurde entschieden, dass er auch wegen seiner Gefährlichkeit in der geschlossenen Psychiatrie unterzubringen ist.

