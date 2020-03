Trauer um Horst Krantz – Leipziger Großblock-Baumeister gestorben

Leipzig

Er hatte in Stötteritz gelebt – in einer Villa nahe des Südfriedhofs, wo 2019 bereits seine Frau Ingeborg bestattet wurde. Nun ist auch der Architekt und Bauingenieur Horst Krantz im Alter von 92 Jahren verstorben. Er stammte aus Görlitz, lernte Straßenbauer, besuchte Bau- und Ingenieurschulen in Görlitz und Zittau.

1953 fing Krantz im Leipziger Entwurfsbüro für Hochbau an. Von 1957 bis 1962 entwickelte er dort die Großblockbauweise – ein wichtiger Vorläufer der Plattenbauten (ab 1970 vorherrschend). Das allererste Haus in Blockbauweise errichtete er ab 1956 mit fünf Geschossen in der Arthur-Hoffmann-Straße 59-67. Es wurde nach der Jahrtausendwende saniert und mit einer kunterbunten Fassade versehen.

Viele Wohnbauten in Gohlis und Möckern

Anders als der Name vermuten lässt, waren die vorgefertigten Teile bei der Großblockbauweise viel kleiner als bei den späteren Plattenbauten. Krantz entwarf – oft gemeinsam mit anderen Architekten – ähnliche Wohnhäuser für die Landsberger Straße und die Norderweiterung Möckerns.

Wichtige Rolle bei den City-Hochhäusern

Hinzu kamen die LWB-Streifenhäuser am Georgiring, die Südseite der Windmühlenstraße, die Karl-Liebknecht-Straße 27-33 (früher Möbelhaus Modern, heute Bio- und Fahrradladen), das Studentenwohnheim „ Jenny Marx“ in der Goethestraße 7-9 und viele andere. Als Direktor des Betriebs Projektierung im Leipziger Baukombinat war er wesentlich am Bau der City-Hochhäuser (Wintergartenstraße sowie Uni-Riese) in Gleitbauweise beteiligt.

Tourist-Information und große Brühlzeile

Nach der deutschen Vereinigung nicht erhalten blieben zwei seiner herausragenden Bauten in der City: die Tourist-Information auf dem Sachsenplatz (heute Standort vom Museum der Bildenden Künste) sowie die riesige Wohnzeile samt ebenerdiger Läden am Brühl 3-13 (heute Shopping-Center „Höfe am Brühl“).

