Traumberuf Arzt: Bei Streit um Studienplatz kaum Chancen vor Gericht

Leipzig

Sie sind abgelehnt und versuchen es dennoch: auf juristischem Weg. Betroffene junge Leute, die an der Universität Leipzig oder an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) keinen Studienplatz erhalten haben, wollen sich aktuell vor dem Verwaltungsgericht Leipzig einklagen und den Numerus clausus (NC) – die zahlenmäßig beschränkte Zulassung in manchen Studienfächern – noch überspringen. Knapp über 40 000 junge Leute hatten sich für eine Ausbildung an der Universität ab Herbst 2019 beworben, doch nur gut 7000 Erstsemester sind vor wenigen Tagen immatrikuliert worden. An der HTWK gab es mehr als 10 000 Bewerber, aufgenommen werden konnten nur gut 1800 „Erstis“.

2010 höchste NC-Eingänge

Aktuell sind am Verwaltungsgericht Leipzig 173 sogenannte NC-Verfahren (Stand: 17. Oktober) anhängig. In den nächsten Wochen kämen sicher noch weitere Eilanträge hinzu. „Doch die Zahl 200 wird bestimmt nicht erreicht“, prognostiziert Dirk Tolkmitt, Vorsitzender Richter und Sprecher des Gerichts. Seinen Angaben zufolge ist die Anzahl der NC-Verfahren zuletzt deutlich zurückgegangen. Der Spitzenwert der vergangenen Jahre war 2010 mit rund 1800 Eingängen erreicht worden. Vor allem auf den Bereich Medizin hatten – und haben es – die Bewerber abgesehen. Meist sind es um die 90 Prozent aller Anträge.

Auch unter den momentan anhängigen Verfahren gibt es 88 Bewerber mit Ambitionen auf den Traumberuf Humanmediziner, weitere 15 wollen Zahnmedizin studieren und 14 Tiermedizin. 24 Antragsteller möchten per Eilantrag einen Studienplatz in Psychologie ergattern. Der Rest betreffe rund 20 verschiedene Studiengänge wie Lehramt und Wirtschaftswissenschaften. Die meisten Antragsteller sind Gerichtsangaben zufolge auf einen Uni-Platz aus. Gegen die HTWK richten sich zwölf Verfahren, wobei es dabei im Wesentlichen um ein Studium der Sozialen Arbeit geht.

Erfolgsaussichten fast null

Das Verwaltungsgericht muss prüfen, ob die Kapazitätsberechnungen der Uni rechtmäßig sind. Dabei sind unter anderem die Anzahl der Dozenten, die Art ihres Arbeitsverhältnisses, Stellenkürzungen, Abzüge für Krankenversorgung und Praktikantenbetreuung sowie eine gewisse Schwundquote zu berücksichtigen. Seit circa 2013 hat die Uni Leipzig aber vor allem im Bereich Medizin ihre Kapazitäten in einer vom Gericht „nicht zu beanstandenden Weise berechnet“, sodass keine freien Studienplätze mehr herausgekommen seien, so Tolkmitt.

Nach Auffassung der Richter ist das einer der Hauptgründe für den deutlichen Rückgang an NC-Verfahren. Es habe sich deutschlandweit herumgesprochen, dass die „Erfolgsaussichten in Leipzig praktisch fast null“ seien. Bekanntlich würden sich Interessenten an jene auf NC-Verfahren hoch spezialisierte Anwaltskanzleien in ganz Deutschland wenden, die es für ihre Mandanten zeitgleich in verschiedenen Städten mit Eilanträgen beziehungsweise Klagen versuchten. „ Leipzig ist da aus dem Rennen“, meint der Gerichtssprecher.

Ausnahmen 2014 und 2017

Seinen Angaben zufolge gab es den letzten großen Vergleich in Bezug auf Zahnmedizin im Jahr 2014, bei dem letztlich fünf Studienplätze verlost wurden. Und 2017 habe sich die Uni im Wege eines Vergleichs bereiterklärt, in Psychologie noch vier Studierende aufzunehmen. Auch diese Plätze seien verlost worden.

Ein weiterer Grund für den Rückgang dürfte sein, dass Rechtsschutzversicherer NC-Verfahren nicht mehr so versichern, heißt es weiter am Verwaltungsgericht. Weniger Arbeitsbelastung bedeute dies für die zuständigen Richter allerdings nicht. Denn der Prüfvorgang sei derselbe – egal ob es nun einen oder 500 Antragsteller für Medizinstudienplätze gebe.

Auswahlverfahren wird angegriffen

Auch in diesem Jahr hoffen noch immer Dutzende von jungen Leuten auf Erfolg; sie machen formelle Gründe geltend und greifen etwa das praktizierte Auswahlverfahren von Uni oder Hochschule an.

Über die 173 aktuellen Verfahren wird im Laufe dieses Semesters entschieden. Das könne in einzelnen Fällen auch erst im Januar oder Februar 2020 sein. Im Fall von acht Bewerbern für das Lehramt hat sich die Uni inzwischen bereiterklärt, sie doch noch aufzunehmen.

Von Sabine Kreuz