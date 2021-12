Treppe zum Opernhaus Leipzig wird saniert

Leipzig

Die Sanierungsarbeiten an der Portaltreppe zum Opernhaus haben bereits begonnen. Ursprünglich war der Baubeginn erst im März geplant. Doch wegen Gefahr in Verzug wurde die Instandsetzung bereits jetzt von der Stadt auf den Weg gebracht.

Schäden durch Korrosion und Dampfwärme

„Nach einer Kamerauntersuchung im vergangenen Juli musste bereits die östliche Hälfte der Treppe gesperrt werden“, erklärte die Oper Leipzig in einer Mitteilung. Überraschenderweise zeigten sich gravierende Korrosionsschäden in der Unterkonstruktion der Treppe, die seit dem Bau der Oper 1960 unverändert geblieben war. Weil rostender Stahl sich im Volumen vergrößert, platze der Beton der Träger der Treppenstufen großflächig ab. Die Bausachverständigen gingen davon aus, dass der Schaden das gesamte Treppenbauwerk umfasst, weshalb nach der östlichen auch die westliche Hälfte saniert werden müsse, hieß es.

Neben dem Alter des Bauwerks sind auch die Wirkung von Streusalz der nahegelegenen Straße sowie die Lage der früheren Übergabestelle der Dampfwärme direkt unter der Treppenkonstruktion laut Oper für die Schäden verantwortlich. „Die Konstruktion erlaubte damals die Abluft der Klimaanlage unter der Treppe. Dadurch blieb die Treppe auch im Winter eisfrei“, erklärt Gudula Kienemund, Pressesprecherin der Oper. „Über 60 Jahre lang hat der dort austretende, warme Dampf für Feuchtigkeit in den Treppenpfeilern gesorgt. So konnten letztlich Risse und Rost entstehen.“ Seit der Energieträgerumstellung 1994 war an der Stelle der Abluftkanal der Fernwärmeheizung untergebracht. Dieser wurde nach Feststellung der Schäden außer Betrieb genommen.

Stufen aus Harzer Granit

Die Sanierung sei wegen des Denkmalschutzes sehr aufwändig, erklärt Kienemund. Geplant ist, die gut erhaltenen Treppenstufen aus Harzer Granit aufzuarbeiten und wieder zu verwenden. Einige Stufen sollen wegen Abplatzungen aus farblich passendem Granit ersetzt werden. Die Unterkonstruktion wird abgebrochen und aus Betonfertigelementen neu gebaut. Zudem wird geprüft, ob sich die Sicherheit der Opernbesucher durch eine indirekte LED-Beleuchtung der Stufen erhöhen lässt.

Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,6 Millionen Euro. Finanziert werden soll das Vorhaben zu 871 000 Euro von der Stadt Leipzig, den Rest bestreitet die Oper aus Eigenmitteln. Angestrebt wird zudem eine Förderung durch das Landesamt für Denkmalpflege. Bis zu 90 Prozent der Kosten sind förderfähig. Bis Ende des Jahres 2022 ist der Abschluss aller Arbeiten geplant.

Von Yvonne Schmidt