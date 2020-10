Leipzig

Kurz und gut: An jedem Ferientag bekommen Sie von uns eine kleine Auswahl an Tipps für Ihre Freizeitgestaltung. Ob drinnen oder draußen, für Kurzentschlossene oder Vorausplaner, mit großen oder kleinen Kindern – Leipzig und die Region halten Angebote für jeden Geschmack bereit.

Für Filmemacher: Wie wird aus vielen einzelnen Bildern ein Film? Dieser Frage gehen die Teilnehmer der Schnupperrunde Trickfilmerstellung in der Stadtbibliothek Leipzig (Veranstaltungsraum Franz Dominic Grassi) aktiv nach. Kinder ab acht Jahren und Jugendliche werden dort am heutigen Montag von 15 bis 16.30 Uhr selbst kreativ und erschaffen eigene kleine Trickfilme – zum Beispiel individuelle Feriengrüße oder eine Einladung für die nächste Geburtstagsfeier. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Eintritt ist frei. Nötig ist eine Anmeldung über das Online-Formular oder telefonisch unter 0341 1235309.

Für Kino-Fans: Montage sind generell ein guter Zeitpunkt, um ins Kino zu gehen. In der Verfilmung des Klassikers „Der geheime Garten“ der Schriftstellerin Frances Hodgson Burnett („Der kleine Lord“) entdeckt ein Mädchen, dass am Haus ihres Onkels ein magischer Garten versteckt liegt. Vorführungen bieten heute das Cineplex, das Cinestar, die CT-Lichtspiele Taucha, die Passage Kinos, der Regina Palast und die Schauburg Leipzig.

Für Nostalgiker: Mit einer echten Postkutsche auf die Reise gehen – das ist im Naturpark Dübener Heide möglich. Siegfried Händler und Monika Sonntag aus Bad Düben laden dazu Familien in den Herbstferien ein. Sie spannen ihre Kaltblüter vor das historische Fahrwerk – und los geht die Tour. „Für Familien mit Kindern bieten sich meistens Ausflüge von zwei, drei Stunden an“, sagt Monika Sonntag. Start ist in der Kurstadt Bad Düben. Von dort aus geht es dann mit der Postkutsche in die Dübener Heide – Mitteldeutschlands größtes zusammenhängendes Mischwaldgebiet. Buchungsanfragen bei Siegfried Händler unter Telefon 0173 1958997. Weitere Infos im Internet: www.kutsche-kremser-co.de.

Für Vorausplaner: Wer Industriekultur interaktiv erleben möchte und gerne Dinge erschafft, der ist am kommenden Mittwoch, dem 28. Oktober, beim Stadtgeschichtlichen Museum genau richtig. In zwei Ferienworkshops werden Geräte und frühe Automaten der aktuellen Sonderausstellung „WerkStadt Leipzig. 200 Jahre im Takt der Maschinen“ im Haus Böttchergäßchen erkundet und eigene kleine Bürstenroboter gebaut. Die Kurse starten jeweils um 14 und 15.30 Uhr. Kosten: 3 Euro mit Ferienpass, 4 Euro ohne Ferienpass. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0341 9651340 oder stadtmuseum@leipzig.de.

Hinweis: Es ist zu empfehlen, sich vor dem Besuch jeglicher Veranstaltungen über die aktuellen Hygienevorschriften zu informieren.

Was ist eckig, klein und macht grgrgrg oder rzhrzhrzh? Die Leipziger Stadtbibliotheken haben eine kleine Sammlung von Do-it-yourself-Projekten zusammengestellt und wir wollen heute das Geräuschememory zum selber basteln vorstellen: Benötigt werden kleine Papierschachteln, die man ganz einfach selber falten kann.

Die Schachteln werden mit Gegenständen wie Büroklammern, Nudeln und Knöpfen gefüllt. Für ein Memory müssen natürlich immer zwei Schachteln mit den gleichen Gegenständen gefüllt werden. Alternativ können auch alte Filmdosen oder die gelben Ü-Ei-Verpackungen genutzt werden. Und dann funktioniert das Geräuschememory wie jedes andere Memory. Jeder darf eine Schachtel schütteln und als zweite Schachtel das gleiche Geräusch zu finden. Wer’s schafft, behält beide. Gewonnen hat am Ende die oder der mit den meisten Schachteln. Weitere Ideen für Experimente gibt es auf der Website der Stadtbibliothek.

Wie wäre es mit einem Ausflug in den Kletterwald Leipzig? Direkt am Albrechtshainer See bei Kleinpösna laden auf einer Fläche von rund drei Hektar elf Parcours mit über 100 Kletterelementen zu Erlebnis, Spaß und Spannung ein. Egal, ob 6 oder 60, Groß oder Klein: Hier erlebt die ganze Familie ein unvergessliches Abenteuer in freier Natur. Jeder kann beim Klettern in den Baumwipfeln Geschicklichkeit und Mut beweisen. Wer jetzt gleich seine Runde durch die Parcours sichern möchte, kann mit diesem Formular seinen Platz zu einem beliebigen Datum buchen. Achtung: Kinder unter 14 müssen in Begleitung von Erwachsenen aus dem eigenen Hausstand sein (Eltern, Geschwister).

Bei der Kinderuni der Universität Leipzig sind die Veranstaltungen „(Un)sichtbar im Internet“ für den 27. Oktober um 17 Uhr und „Kindergenies und junge Forscher“ für den 29. Oktober um 15 Uhr geplant. Gut zu wissen: Die Kinderuni findet nur statt, wenn die Corona-Ampel der Universität auf grün steht. Zur aktuellen Ampel-Farbe geht es hier. Zum Anmeldeformular geht’s hier entlang.

Legendäre Mischwesen und seltsame Kreaturen – in der Sonderschau „Fantastische Tierwelten“ widmet sich das Grassi-Museum für Völkerkunde Leipzig Fabelwesen, die in Mythen, Religionen, Sagen und Märchen, Filmen und Computerspielen vorkommen. Darunter auch der eierlegende Igel Niffler, ein in Großbritannien heimisches Fabeltier mit Vorliebe für Gold und andere Schätze. Der Niffler ist eine Erfindung von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, die in Ameisenigel und Schnabeltier für ihn Vorbilder fand. Die Ausstellung ist bis zum 17. Januar 2021 täglich von 10 bis 18 Uhr (außer montags) geöffnet. Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro, unter 17 Jahren ist frei.

Wer noch Lust darauf hat, die schaurig-schönste Jahreszeit im Freizeitpark Belantiszu genießen, sei gewarnt: Am kommenden Samstag, den 31. Oktober, erwartet Besucher das letzte Mal in diesem Jahr das Halloween-Highlight im Süden von Leipzig. Grusel für die Großen sowie Staunen und Spaß für die Kleinen warten in fünf Grusellabyrinthen, düstere Gestalten tummeln sich ab 16 Uhr auf unseren Wegen – und das Ganze bis abends um 20 Uhr. Im Zusammenhang mit der aktuellen Gesundheitssituation gibt es einige Punkte zu beachten. Bitte die Hinweise vor dem Besuch in Ruhe durchlesen. Zur Buchung geht es hier.

Wie oft hat man denn schon Zeit im Alltag für einen richtig gemütlichen Spieleabend mit der ganzen Familie. Die Herbstferien bietet die perfekte Möglichkeit, die eigene Sammlung von Brettspielen durchzuschauen oder einfach mal bei Freunden und Nachbarn nachzufragen. Manche betrachten gemeinsames Spielen auch als quasi-familientherapeutische Maßnahme: Konflikte können gern auch mal spielerisch bei Mensch-ärgere-dich-nicht oder mit Uno-Karten beigelegt werden. Nur Streit und Ärger sollte es nicht geben! Kleiner Tipp: Die Kollegen aus Altenburg haben seit diesem Jahr mit Gabys Spiele-Ecke eine schöne Serie zu Evergreens und verborgenen Spieleschätzen aufgelegt – zum Beispiel diese schönen Klassiker.

Es soll ja Eltern geben, die sich über ihre extensiv zockenden Kinder beschweren. Wie wäre es mal mit der Strategie „Angriff ist die beste Verteidigung“. Wer das versuchen möchte, kann gerne mit seinem Nachwuchs in die Virtual-Reality-Arenen der „fsociety“ in Leipzig gehen. Hier gibt es eine riesige Auswahl an VR-Spielen, eine wirklich umfassende Betreuung und verschiedene Räume, in denen man sich nach Herzenslust austoben kann – von Geschicklichkeits- und Lernspielen bis hin zum Bogenschießen oder Feuerlöschen. Bis auf weiteres sind die Mitarbeiter nur nach Terminabsprache vor Ort. Es wird darum gebeten, mindestens 24 Stunden vor dem Besuch zu buchen. Wer kurzfristig vorbeikommen möchte, kann vorher unter der Telefonnummer 0341 268 900 77 anrufen.

Vielleicht hat der eine oder andere Lust auf ein kleines Experiment in den eigenen vier Wänden? Die Leipziger Stadtbibliotheken haben eine kleine Sammlung von Do-it-yourself-Versuchen zusammengestellt und wir wollen heute die Luftballonrakete vorstellen: Als Material werden Luftballon, Strohhalm, Draht oder Faden, Klebeband, eine Wäscheklammer und eine selbst gebastelte Rakete benötigt. 1) Den Draht oder den Faden durch den Strohhalm fädeln und an mindestens einer Stelle befestigen. 2) Das andere Ende kann ebenfalls befestigt oder einfach festgehalten werden. 3) Den Luftballon aufpusten und die Öffnung mit der Wäscheklammer verschließen. 4) Im nächsten Schritt den Strohhalm und die selbst gebastelte Rakete an den Luftballon kleben. Der Countdown kann nun gestartet werden – dann zum Starten der Rakete einfach die Wäscheklammer vom Luftballon entfernen. Das ging zu schnell vorbei? Den Luftballon einfach wieder aufpusten und die Rakete erneut starten lassen. Der Luftballon kann dabei mit unterschiedlich viel Luft gefüllt werden. Und auch die Flugstrecke kann noch weiter variiert werden... Eine Videoanleitung sowie weitere Ideen für Experimente gibt es auf der Website der Stadtbibliothek.

Die Schüler in der Region kennen die zwischen Oschatz und Mügeln verkehrende Döllnitzbahn schon. Für andere Ferienkinder könnte eine Fahrt auf schmaler Spur eine Entdeckertour werden. Die fährt dann auch bis Glossen oder Kemmlitz. Von Donnerstag bis Sonntag bietet die Bahn Ferienfahrten mit dem Dieselzug an. Gefahren werden drei Umläufe. Die Züge starten 9.52, 12.26 und 15.52 Uhr von Mügeln aus nach Oschatz. Empfehlenswert bei schönem Wetter: schon am Bahnhof Oschatz-Süd aussteigen und den O-Park mit seinen Tiergehegen und dem großen Spielplatz besuchen. Die Rückfahrten am „großen“ Oschatzer Bahnhof beginnen 10.45, 13.20 und 16.45 Uhr. Der erste Zug fährt nach Glossen weiter, der zweite nach Kemmlitz und der dritte endet in Mügeln. Der Aufenthalt in Glossen bietet die Gelegenheit, die Verladerampe in Augenschein zu nehmen, auf der früher die Züge der Feldbahn aus dem benachbarten Quarzit-Steinbruch ankamen und ihre Fracht auf die Döllnitzbahn entluden.

Wer eine oder mehrere Naschkatzen zu Hause sitzen hat (oder vielleicht selbst eine ist), für den empfiehlt sich ein Besuch in „La Chocolaterie“ in Schleußig. Hier gibt es feine Patisserie wie Trüffelpralinen und Macarons mit Pistazien, Tartes und Törtchen mit flüssigem Schokoladen-Kern, Gâteau de Voyage mit Nuss-Nougat sowie Crêpes, ganz einfach mit Zucker und Zimt oder in kräftig gewürzten Salé-Varianten aus glutenfreiem Bio-Buchweizenmehl. Die sind dann zum Beispiel mit Bio-Schinken und Käse, Hummus oder Roquefort gefüllt. Unsere Kollegin und Gastro-Kritikerin Petra Mewes hat das Schokoladen-Paradies schon für Sie getestet. „La Chocolaterie“ in der Könneritzstraße hat von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet, einen Straßenverkauf gibt es bis 18 Uhr.

Täglich von 10 bis 17 Uhr lädt die Sommerrodelbahn in Kohren-Salis zum Besuch ein. Jetzt, wo der trübe Herbst eine kurze Pause einlegt, durchaus einen Ausflug wert. Auf 527 Metern können hier große und kleine Gäste eine Fahrt wagen. Ein paar Zahlen gefällig? Maximale Geschwindigkeit: 40 Stundenkilometer. Gefälle: circa sieben Prozent. Höhenunterschied: circa 32 Meter. Gut zu wissen: Es besteht Maskenpflicht.

Das Unikatum Kindermuseum bietet am Wochenende ein Familien-Frühstück. Beginn: 10 Uhr. Gebucht werden muss allerdings bis Donnerstag vor dem gewünschten Wochenende – die nächsten möglichen Termine wären damit am 31. Oktober und 1. November. Je nach Wetter findet das Frühstück im Garten oder drinnen statt. Auch ins Kindermuseum darf das Frühstück mitgenommen werden. Zum Buchungsformular geht’s hier.

Wie wäre es denn mal mit Nudeln selber machen statt Plätzchen backen? Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, ist denkbar einfach: Etwa 250 Gramm Weizenmehl Typ 405 (oder 125 Gramm Weizenmehl und 130 Gramm Hartweizengrieß) mit einem Ei und einer Prise Salz mischen, dann teelöffelweise Wasser hineinkneten, bis ein schön fester Teig entsteht. Den Teig eine Stunde in Frischhaltefolie oder ähnlichem kühlstellen, anschließend in kleinere Portionen teilen. Jedes Stück mit einem Nudelholz schön dünn ausrollen. Jetzt beginnt der Spaß: Mit allen geeigneten Küchenhelfern wie Messer, Nudelroller oder Plätzchen-Ausstechformen nach Herzenslust Nudeln produzieren und in kochendes Salzwasser geben. Nach wenigen Minuten sind die frischen Nudeln fertig und können mit Butter und Parmesan, Pesto oder wie es beliebt verspeist werden!

Wer Tiere betrachten möchte, aber etwas kleinere Zoos bevorzugt, ist im Bergzoo Halle richtig. Rund 1700 Tiere etwa 250 verschiedener Arten gilt es hier zu entdecken. Unweit von Leipzig gelegen, lässt sich der Zoo sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen. Der Zoo ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17 Uhr.

Unter dem Stichwort „Wann du willst“ bietet das Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig Workshops für Familien an. Die lassen sich ganz individuell planen, sollten nur in den Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr liegen. Die Themen: „Im Osten geht die Sonne auf“, „Gold! Lockruf für alle Goldsucher“, „Wunderkammer für Steinschleifer“ und „Total verrückt: Die Kanne flippt aus!“. Dienstag bis Donnerstag kosten die Workshops 5 Euro für Kinder, 10 Euro für Erwachsene. Freitag bis Sonntag kostet eine Veranstaltung pauschal 70 Euro. Dauer: etwa 2 Stunden. Empfohlen wird, sich mindestens zwei Tage vorher per Mail anzumelden, und das geht hier.

Die Leipziger Stadtdetektive bieten wechselnde Stadtführungen und Rallyes für große und kleine Teilnehmer. Noch in diesen Ferien geplant sind Schnitzeljagd, eine Meisterdetektive-Rallye und eine Taschenlampen-Rallye. Näheres Infos zu Treffpunkt, Tickets und Dauer gibt es hier.

Mumien, Riesenkraken, Gorillas und Zauberer erwarten Besucher des Labyrinthehauses in Altenburg. Gleich vier Labyrinthe gilt es zu durchlaufen. Mehr als 2000 Quadratmeter Magie zwischen Spaß und Spannung verspricht die Anlage in der ehemaligen „Herzog Joseph Kaserne“. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt liegt bei 13 Euro pro Person, Kinder unter 1,40 Meter zahlen 11 Euro. Kostenfrei ist der Zutritt für Kinder unter einem Meter Körpergröße. Für Geburtstagskinder jeden Alters ist der Eintritt frei. Empfohlen wird, dass Kinder unter 12 Jahre das Labyrinthehaus in Begleitung eines Erwachsenen erkunden.

Von LVZ Familie