Triebwerkstests am Flughafen Leipzig/Halle erfolgen vorerst nur draußen

Schkeuditz

Am Flughafen Leipzig/Halle könnte es in den nächsten acht Monaten noch lauter werden. Die Halle, in der tagsüber etwa 80 Prozent der Triebwerksprobeläufe stattfinden, wird seit Montag modernisiert. Dadurch sind die Probeläufe nun grundsätzlich nur noch draußen möglich. Für die Nachtstunden brauchen die Airlines Ausnahmegenehmigungen.

Bis zu 300 Triebwerkstest pro Jahr

„Wir wollen mit dem Umbau die Verfügbarkeit der 2008 in Betrieb genommenen Halle signifikant steigern“, sagt Flughafensprecher Uwe Schuhart. Derzeit sei die Nutzung bei ungünstigen Windverhältnissen nicht möglich. „Die Triebwerke brauchen den Wind von vorn, damit sie ordentlich laufen können“, erklärt Schuhart. Bei seitlichem oder Rückenwind finden die Probeläufe derzeit auf einem der beiden Außenplätze statt – was allerdings sehr lärmintensiv für die Anwohner ist. Bis zu 300 Triebwerkstests sind im Rahmen der regelmäßigen Flugzeugwartung am Airport jährlich nötig.

Auch Außentests nachts möglich

„Um die Bodenlärm-Emission für die Anlieger zu reduzieren, investiert der Flughafen nun 2,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Halle. Allerdings: Während die Triebwerksprobeläufe derzeit in den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr außen gar nicht gestattet sind, sollen während der Bauarbeiten bis zu fünf Tests pro Monat in diesem Zeitraum möglich sein. „Dafür brauchen die Airlines allerdings eine Ausnahmegenehmigung“, so Schuhart. „Sie müssen nachweisen, dass es zwingend nachts erforderlich ist.“ Das sei beispielsweise bei unvorhersehbaren Reparaturarbeiten zur Erhaltung der Flugsicherheit oder einer notwendigen Reparatur von plötzlich eingetretenen Schäden wie einem Vogelschlag der Fall. „Allerdings auch nur dann, wenn kein Ersatzflugzeug zur Verfügung steht“, so der Airport-Sprecher.

Mehrere Frachtairlines warten am Flughafen Leipzig/Halle

Am Schkeuditzer Flughafen sind mehrere Airlines mit Wartungsbasen stationiert. Unter anderem nutzen DHL, Aerologic, aber auch Antonov Airlines und Volga-Dnepr die Halle zu Triebwerkstests. Erst im Januar stand die nun in der Ukraine zerstörte Antonov AN-225 unter dem Dach der markant blauen Stahlkonstruktion – allerdings musste da eine kaputte Scheibe repariert werden.

Von Linda Polenz