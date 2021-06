Leipzig

Trinken, das Gesicht erfrischen oder einfach nur die Hände waschen – die neun Trinkwasserbrunnen in Leipzig sind an Hitzetagen besonders begehrt. Wer dort Wasser zapft, muss nichts dafür zahlen und bekommt trotzdem Wasser in bester Qualität. Denn diese öffentlichen Wasserstellen sind ans Trinkwassernetz der Leipziger Wasserwerke angeschlossen, aus ihnen sprudelt also das gleiche Nass wie aus den Wasserhähnen in den Leipziger Wohnungen. Und natürlich sind die Brunnen auch an die Kanalisation angeschlossen – das verbrauchte Wasser fließt über das Kanalnetz direkt ins Klärwerk Rosental.

Automatische Spülintervalle sorgen für Sauberkeit

„Diese Trinkwasserbrunnen sind so konstruiert, dass man die Düse nicht mit den Händen berühren muss“, betont Wasserwerke-Sprecherin Katja Gläß. Der Knopf zum Anschalten befinde sich an den hinteren Seiten der Anlagen. Die Brunnen seien auch mit automatischen Spülintervallen ausgestattet – sie spülen sich also regelmäßig selber und stellen so sicher, dass sich kein abgestandenes Wasser bilden kann. Anders ist es bei den restaurierten historischen Handschwengelpumpen im Stadtgebiet: Aus ihnen fließt kein Trinkwasser.

Das Netz der kostenlosen Trinkwasserbrunnen wächst ständig. So kommen jedes Jahr mindestens zwei Anlagen hinzu, die die Leipziger unter mehreren Vorschlägen der Wasserwerke auswählen können. In diesem Frühjahr beteiligten sich daran 4800 Bürgerinnen und Bürger. Sie entschieden, dass 2021 jeweils ein Brunnen auf dem Vorplatz zum Völkerschlachtdenkmal und am Kletterspielplatz Grüner Bogen in Paunsdorf entstehen wird. 2020 entstanden Anlagen im Lene-Voigt-Park und im Arthur-Bretschneider-Park. Zusätzlich wurde aus stadtgestalterischen Gründen in Lindenau am neuen Karl-Heine-Platz ein Brunnen aufgebaut. Auch in Leipzigs Nachbarkommunen haben die Wasserwerke inzwischen solche Anlagen aufgestellt, so in Taucha am Markt, in Markranstädt am Eingang des Stadtbades und in Markkleeberg in der Rathausstraße.

Jährlich 30.000 Euro Unterhaltskosten

Obwohl diese Angebote für die Nutzer kostenlos sind, ist der Aufwand der Leipziger Wasserwerke nicht unbeträchtlich. Denn die Brunnen müssen nicht nur angefertigt und aufgestellt werden, sondern in der kalten Jahreszeit von November bis März auch außer Betrieb genommen werden. Hinzu kommen ständige Wartungen und die regelmäßigen Kontrollen der Wasserqualität im Trinkwasserlabor der Leipziger Wasserwerke.

Da die Einkaufspreise und die Anschlusskosten neuer Brunnen stark variieren, planen die Wasserwerke mit einem jährlichen Gesamtbudget von 60.000 Euro für den Aufbau neuer Anlagen. Damit würden – je nach Lage und örtlichen Bedingungen – drei bis fünf Brunnen pro Jahr errichtet, heißt es im Unternehmen. Für den fachgerechten Betrieb aller Anlagen kommen jährlich noch 30 .000 Euro hinzu.

Von Andreas Tappert