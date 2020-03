Tristes Wetter, bunte Farben: Stadt Leipzig pflanzt Frühblüher ins Zentrum

Leipzig

Der schmuddeligen Witterung zum Trotz: Einige Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig starten diese Woche mit einer floralen Offensive für die Stadtmitte. Rund 14.500 Frühblüher sollen das Zentrum in diesem Jahr zieren.

Von Stiefmütterchen über Vergissmeinnicht bis hin zu Goldlack: Die bunte Farbenpracht wurde am Dienstag bereits auf dem Rundbeet an der Thomaskirche, am Dittrichring und am Willy-Brandt-Platz gesetzt. Die Beete am Mendebrunnen auf dem Augustusplatz folgen.

Mitte Mai ersetzt die Stadt die gepflanzten Frühblüher dann durch Sommerblumen.

Von LVZ