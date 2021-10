Trödelmarkt auf der Leipziger Agra feiert Comeback

Leipzig

Der Agra-Antikmarkt öffnet am Wochenende nach einem Jahr Zwangspause seine Türen für die Besucher, die aus ganz Deutschland nach Leipzig strömen. Marktleiter Matthias Seifert und seine Mannschaft sind gerade sehr fleißig, um am Sonnabend Punkt 7 Uhr die ersten Gäste begrüßen zu können.

Letzter großer Markt im September 2020

„Wir öffnen die Türen der beiden Messehallen und garantieren so eine gute Durchlüftung der Innenräume. Wir appellieren dennoch an unsere Gäste, in den Hallen die Maskenpflicht einzuhalten“, sagt der 67-jährige Marktleiter. Zudem bestehe sie dort, wo ein Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.Eine begrenzte Besucherzahl pro Halle von 1000 Menschen habe der Veranstalter, die Abuha Seifert GmbH, schon beim letzten großen Markt im September 2020 durchgespielt. „Es war total verregnet und der Großteil des Geschehens spielte sich in den Hallen ab. Wir haben damals gezählt und kamen auf 900 Leute pro Halle“, berichtet der ehemalige Chef. Die Gäste bittet er zudem, sich via Luca- oder Corona-Warn-App einzuchecken und somit eine Kontakterfassung zu ermöglichen. Der dafür notwendige QR-Code befindet sich gut sichtbar an den Türen der Messehallen.

„Nur wir durften nicht öffnen“

Große Fragezeichen herrschen in Seiferts Kopf nach der verordneten Zwangspause noch heute: „Wir konnten weder unseren Händlern noch unseren Kunden vermitteln, warum wir ein Jahr lang pausieren mussten.“ Der Antikmarkt war in der Corona-Schutzverordnung als Großveranstaltung eingestuft worden – und somit gab es keine Genehmigung vom zuständigen Leipziger Ordnungsamt. „Überall fanden Märkte statt, nur wir durften nicht öffnen.“

Die Vorbereitungen für den Neustart laufen derweil auf Hochtouren. Die Zahl der Imbissstände musste aufgrund von Personalmangel reduziert werden. Und für zwei Toiletten-Frauen, die zwischenzeitlich aufgehört hatten, brauchte es Ersatz. Die Freude, endlich wieder arbeiten zu dürfen, sei bei allen Beteiligten riesig. „Unklar bleibt, wie viele Besucher tatsächlich kommen“, sagt Seifert.

Die neue Verordnung hilft

Die neue Corona-Schutzverordnung, die vom 21. Oktober bis 17. November gilt, spielt dem Veranstalter in die Karten. Bei Traditionsveranstaltungen wie beispielsweise Weihnachtsmärkten oder Bergparaden mit mehr als 1000 Besuchern können Ausnahmen bei der 3-G-Regelung, der Kontakterfassung und bei den Besucher-Höchstgrenzen erlassen werden. „Unsere Gäste sind ausschließlich Flaniergäste. Keiner von ihnen hält sich länger als fünf Minuten am Stand auf“, weiß der Marktleite. Er hegt große Hoffnungen, dass die Trödler zukünftig wieder jedes letzte Wochenende im Monat einen fixen Termin haben – den auf der Agra.

Beliebt bei Alt und Jung: Auf dem Agra-Antikmarkt herrschte bis zur Pandemie immer Trubel (Archivfoto 2017). Quelle: André Kempner

Messepark bleibt Standort

Dass es jetzt mit dem Trödeln weitergeht, ist ein positives Signal. „Bis Ende 2024 sind die Verträge mit dem Messepark unterschrieben. Und auch für 2025 sieht es gut aus“, freut sich Seifert im Namen der neuen Geschäftsführung des europaweit größten Antikmarktes.

Infos: Agra-Antikmarkt, Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig. Geöffnet Sonnabend und Sonntag, jeweils von 7 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Regina Katzer