Leipzig

Die Tropenhalle Gondwanaland im Leipziger Zoo ist seit Donnerstag wieder für Besucher geöffnet. Die Ursache für das rätselhafte Vogelsterben ist zwar noch nicht gefunden – aber die bisher vorliegenden Laborbefunde beweisen, dass es weder auf den Vogelgrippe-Erreger noch auf die Newcastle-Krankheit zurückzuführen ist. Eine Seuchengefahr durch diese Erreger besteht somit für Tier und Mensch nicht. Die am Montag vorsorglich verhängte Schließung der Halle wurde in Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt der Stadt Leipzig wieder aufgehoben.

14 Vögel gestorben

Am Wochenende waren in sehr kurzem Zeitraum insgesamt 14 Vögel verstorben – zwölf Straußwachteln und zwei Palawanpfaufasane. Zoodirektor Jörg Junhold: „Wir sind froh, die für unsere Tiere gefährlichsten Erreger ausgeschlossen zu haben. Jedoch wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, woran die Vögel gestorben sind. Ob eine Todesursache gefunden werden kann und wenn ja, wie lange es dauern wird, um diese zu klären, können wir derzeit nicht sagen und räumen den Experten die Zeit ein, die sie benötigen.“

Schließung wegen Wartungsarbeiten

Unabhängig davon wird die Riesentropenhalle in der kommenden Woche erneut geschlossen. Vom 15. bis 25. November finden Wartungsarbeiten am Dach und am Besuchersteg statt. Gondwanaland wurde vor zehn Jahren eröffnet.

Von Kerstin Decker