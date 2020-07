Kostenlos bis 17:01 Uhr Summer in the City: Wo lässt es sich in Leipzig am Besten aushalten?

Das gute Wetter am Wochenende haben die Leipziger gut genutzt. In der Wohnung oder im Haus hielt es kaum jemanden. Wo lässt es sich am Besten aushalten? Wir haben uns in der Stadt umgesehen.