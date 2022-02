Leipzig

So weit in den Süden und so weit in den Norden wie Martin Radenz gelangen nur wenige Menschen in ihrem Leben. Sechs Monate lang forschte der 30-jährige Meteorologe am südlichen Zipfel von Chile. Fast genauso lange gehörte er bald darauf zur Polarstern-Crew auf ihrer Mission in die Arktis. „Auf so einem Schiff lebt man wirklich nur für die Forschung“, berichtet er.

In seinem Fall heißt das: für die Wolken-Forschung. Wolken beeinflussen nicht nur das Wetter: Wenn sich am Wolken-Geschehen langfristig etwas ändert, wirkt sich das auch aufs Klima aus. Denn je nach Beschaffenheit kühlen sie die Erdoberfläche oder stauen die abstrahlende Wärme, reflektieren das Sonnenlicht stärker oder schwächer. Um die Zusammenhänge zu erhellen, war das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos), wo Radenz gerade seine Doktorarbeit verteidigt hat, 2019 und 2020 an der spektakulären Mosaic-Expedition des Alfred-Wegener-Instituts an den Nordpol beteiligt. In einem eigenen Projekt namens „Dacapo-Peso“ brachten die Leipziger Atmosphärenforscher überdies zwei Container mit Messgeräten nach Punta Arenas in Chile. Jetzt sind sie zurück.

Drei Jahre lang sammelte ein Wolkenradar in einer der zwei mobilen Forschungsstationen Daten über Eiskeime und Wolkentropfen. Im anderen Container suchte ein Lichtradar mit Hilfe von Laserstrahlen nach den kleineren Schwebeteilchen in den Wolken: den Aerosolen. „Wir arbeiten mit Radar und Blitzen – wie die Polizei“, sagt Patric Seifert und grinst. Er ist Experte für bodengebundene Fernerkundung am Tropos. Weitere Instrumente halfen dabei, die Analyse zu vervollständigen. Insgesamt war Gerätschaft im Wert von rund zweieinhalb Millionen Euro in Südamerika im Einsatz.

Siebenwöchige Reise für die Container

Mehr als sieben Tonnen wiegt ein Container. In einem von ihnen hat sogar noch ein kleines Büro Platz. „Mit Kaffeemaschine“, betont Seifert. Er war selbst für insgesamt sechs Wochen in Chile, zuletzt im November: Mit Radenz bereitete er den fast zweimonatigen Rücktransport vor. Ein gechartertes Schiff brachte die Behälter nach Nordchile, von dort ging es mit dem Linienfrachtverkehr nach Hamburg und per Lkw in den Leipziger Wissenschaftspark. Ein Kran hievte die Teile zu Boden. Ende des Jahres werden sie für ein Forschungsvorhaben in den Schweizer Alpen gebraucht.

Ob in der Schweiz, ob in Chile, am Nordpol, ob in einer weiteren Feldkampagne auf Zypern oder auch bei den kontinuierlichen Messungen zu Hause in Leipzig: Die grundlegenden Fragen der Wissenschaftler sind immer dieselben: Wie verhalten sich Wolken unter verschiedenen Bedingungen? Und was bedeutet das fürs Klima? Leipzig und Punta Arenas liegen zwar in unterschiedlichen Hemisphären der Erde, aber auf ähnlichen Breitengraden. Trotzdem stellten die Forscher in den Wolken große Unterschiede in der Balance zwischen Eiskeimen und flüssigen Tropfen fest – was erst mal nicht verwunderlich ist, immerhin ist die Luftqualität im Himmel über dem spärlich besiedelten Südchile weit besser als über Mitteleuropa.

Weniger Aerosole bedeuten zunächst auch weniger Wolkenbildung. Als zweiter Faktor stellten sich aber Auf- und Abwinde heraus. Sie wehen heftig zwischen Pazifik und Anden und tragen dazu bei, dass die Wolken dort auch bei niedrigen Temperaturen mehr Tropfen und weniger Eiskristalle enthalten als hierzulande, fand Radenz heraus. Die Erkenntnis wird nun zu einem weiteren Faktor komplexer Klimamodelle, um zu berechnen, in welchem Tempo sich die Erde unter verschiedenen Rahmenbedingungen weiter erwärmt.

Corona verlängerte die Mission

Ursprünglich sollten die Messungen nur ein Jahr dauern. Doch das Projekt profitierte eigentümlicherweise von der Corona-Pandemie. Vor dem geplanten Ende traten die Reisebeschränkungen in Kraft. Die Container konnten den Rückweg nicht antreten – und blieben zwei weitere Jahre, ohne dass noch ein Tropos-Mitarbeiter dort war. Kollegen der chilenischen Magellanes-Universität halfen vor Ort dabei, die Geräte in Betrieb zu halten und die Daten zur Auswertung nach Leipzig zu senden.

Wegen der ungeplanten Verlängerung zeichneten die Instrumente die weitreichenden Auswirkungen der australischen Waldbrände 2019/2020 auf. Selbst in mehr als 10.000 Kilometern Entfernung reflektierten die Laserstrahlen in Chile noch Ende 2021 bis in 25 Kilometer Höhe Rußpartikel aus dem damaligen Feuer von Down Under. Die Befürchtung, dass Waldbrände die Klimaerwärmung weit stärker als bislang angenommen anheizen, bestätigte sich auch auf der anderen Seite der Welt. Auf der Mosaic-Mission schickten die Leipziger Tropos-Forscher zwischen September 2019 und Oktober 2020 gut 640 Millionen Laserpulse in den Himmel des Nordpols und sammelten 112 Gigabyte Daten. Nach ersten Auswertungen schwebte damals Rauch aus Waldbränden in Sibirien über der zentralen Arktis. Die Wissenschaftler vermuten nun, dass solche großen Feuer zur Bildung polarer Stratosphärenwolken beitragen und mitverantwortlich dafür sind, dass die Ozonlöcher über den Polen wieder größer werden.

„Ohne Sonnenschutz hat man in Punta Arenas nach einer halben Stunde einen Sonnenbrand“, weiß Patric Seifert aus eigener Erfahrung. Dabei klettert das Thermometer selbst im dortigen Sommer selten über 15 Grad Celsius. Sein Kollege Martin Radenz ließ sich davon aber nicht den Spaß verderben, erzählt er. „Punta Arenas ist eine Großstadt mit Restaurants, Bars, Kino, Theater.“ Corona war seinerzeit noch kein Thema. Anders als im hohen Norden gab es für ihn im tiefen Süden auch ein Leben jenseits der Forschung.

Von Mathias Wöbking