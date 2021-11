Trotz 2G: Fünf aufregende Tipps fürs Wochenendprogramm in Leipzig

Leipzig

Durch 2G sinkt zwar die Anzahl der Veranstaltungen und außerdem auch noch die vor Ort mögliche Kapazität – dennoch ist am Wochenende so einiges los in Leipzig. Ein Comic- und ein Ska-Festival etwa oder eine humorvolle Tour durch den Süden der Stadt. Und für Bierliebhaberinnen und -liebhaber ist aus was dabei.

Für Sparfüchse: Stadtteilführung durch Connewitz

Eine Kiez-Kennenlerntour der besonderen Art bietet am Samstag der Autor und Historiker Sebastian Ringel. Mit Elan, Humor und Tempo führt er Interessierte durch Connewitz, liefert witzige Einblicke in die alten und neuen Facetten des Stadtteils.

Ringel begeistert sich mit Vorliebe für verschwundene Häuser und Flussgräben, die es längst nicht mehr gibt oder wieder gibt, konstruiert akribisch Karten und Stadtpläne und hat viel historischen Klatsch parat.

Die Führung beginnt um 15 am Eingang des Werk 2 in der Kochstraße 132 und ist kostenfrei. Es wird jedoch darum gebeten, sich über www.werk-2.de ein kostenloses Online-Ticket zu buchen.

Der Leipziger Stadtteil Connewitz. Quelle: LVZ Archiv

Für Familien: Comic & Funny Art Festival

In der Kulturwerkstatt KAOS steht das Wochenende im Zeichen von gezeichneten Geschichten und lustiger Kunst beim Comic & Funny Art Festival. Samstag und Sonntag ab 12 Uhr und bis in den späten Nachmittag heißt es „Market.Mitmachen.Mitlachen“: Beim Kunstflohmarkt können Arbeiten Leipziger Kreativschaffender bestaunt und erworben werden, die Leseecke lädt zum Verweilen und Schmökern in über 60 Comics und Graphic Novels ein, Mitmachangebote gibt es ebenfalls.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeweils ab 18 Uhr gibt es Nachwuchs-Comics zu sehen und ein Abendprogramm: Am Samstag wird bei einem Auszug aus einer Loriot-Inszenierung herzlich gelacht, bei Live-Punkrock der Band Lassie anschließend getanzt. Sonntag lesen Lina Ehrentraut aus „Melek und ich – Interdimensional Love Affairs“ und Max Baitinger aus seiner Comic-Neuerscheinung „Sibylla“. Zum Abschluss an beiden Abenden legen DJs auf.

Comic & Funny Art Festival am 13. und 14. November in der Kulturwerkstatt KAOS, Wasserstraße 18, ab 12 Jahre. Eintritt für „Market.Mitmachen.Mitlachen“ als Spendenempfehlung zwei Euro, Eintritt für die Abendveranstaltungen sechs bis zwölf Euro (Abendkasse). Weitere Infos unter www.kaos-leipzig.de.

Comic & Funny Art Festival in der Kaos Kulturwerkstatt. Quelle: Kaos Kulturwerkstatt

Für Genießer: Bier-Tasting in der Craft Beer Bar

Christof, Franz und Stine – ein Bieragnostiker und zwei Bierliebhaber – verwöhnen ihre Gäste im Dr. Hops sechs Tage die Woche mit Bierspezialitäten aus aller Welt. Da dürfen natürlich regelmäßige Tastings nicht fehlen, bei denen auch ohne große Kater-Gefahr durch die internationale Hopfensäfte verkostet werden können.

Dabei wird nicht nur probiert, sondern auch analysiert. Teilnehmende lernen, wie man ein Bier richtig verkostet, erfahren Hintergründe zu den Brauverfahren der Bierstile und hören witzige, wissenswerte Anekdoten rund ums Bier.

Die nächste reguläre Termin findet am Samstag um 18 Uhr im Dr. Hops, Eichendorffstraße 7, statt, der nächste folgt am 18. Dezember. Die Teilnahme kostet 45 Euro, Anmeldung per Mail unter rezept@dr-hops.de. Am 12. Dezember und 8. Januar werden dann Bier- und Käse-Tasting kombiniert.

Bier-Tasting im Dr. Hops. Quelle: Dr. Hops

Für Tänzer: Ska-Festival im Leipziger Westen

Zum zweiten Mal findet das „Dynamite Ska-Festival“ im Leipziger Felsenkeller statt – und das schon zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen. Davon lassen sie sich in Plagwitz jedoch nicht beirren und präsentieren am Samstag erneut ein Potpourri aus Bands, die sich der ursprünglich aus Jamaika stammende Offbeat-Tanzmusik verschrieben haben.

Tanz ist dann auch das Stichwort, denn trotz strengerer Corona-Regeln dürfen vor Ort die Füße geschwungen werden, wenn auch mit Maske. Auf der Bühne geben derweil Buster Shuffle, Oxo 86, Rolando Random and the Young Soul Rebel, Los Fastidios, Soulfire Six und Rudeboy Soundsystem ihren Ska zum Besten – Musik-Fans haben also durchaus auch die Gelegenheit, Neues zu entdecken.

Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32. Karten für 31,50 Euro vorab unter www.felsenkeller-leipzig.de

Rolando Random & The Young Soul Rebels spielen am Samstag neben weiteren Ska-Bands im Felsenkeller. Quelle: Rolando Random & The Young Soul Rebels

Für Kulturhungrige: Kreatives Multitalent im Noch Besser Leben

Konzerte gibt es dieses Wochenende so einige, viele sind bereits ausverkauft, dieses aber nicht: Peter Piek tritt am Samstagabend im Noch Besser Leben auf. Der Chemnitzer ist Maler, Songwriter, Multiinstrumentalist, Autor und Performancekünstler. Seine Inspiration holt er sich vor allem auf seinen Trips rund um die Erde, sein aktuelles Album „The Time Travelling“ entstand auf diese Weise zum größten Teil in der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking in mit Kohleöfen beheizten Waggons. Piek baut mit Loops und allerlei kleinen Finessen stimmungsvolle Popsongs auf und veredelt sie mit seiner gefühlvollen Stimme.

Konzert von Peter Piek 2015 in den Connewitzer Cammerspiele im Werk II in Leipzig. Quelle: André Kempner

Peter Piek im Noch Besser Leben am Samstag um 19.30 Uhr. Karten für 7,70 Euro unter www.nochbesserleben.com.

Von Christian Neffe/Susanne Reinhardt