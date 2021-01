Leipzig

Als er sich mehrfach an kleinen Kindern vergangen haben soll, stand er noch unter Überwachung durch die Justizbehörden: Einem Leipziger droht nach Übergriffen auf ein fünf- und ein siebenjähriges Mädchen neben einer Haftstrafe auch anschließende Sicherungsverwahrung. Am Dienstag begann der Prozess am Landgericht.

Die Staatsanwaltschaft legt Marko O. (36) insgesamt 22 Taten zur Last. Besonders schwerwiegend sind laut Anklage Sexualverbrechen an zwei Kindern aus seiner Nachbarschaft. Immerhin stand er nach einer Haftstrafe wegen Kinderpornografie seit Dezember 2018 unter Führungsaufsicht. Das bedeutet: Im Unterschied zur Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung untersteht der Verurteilte nach der Haftentlassung einer Aufsichtsstelle, welche auch dessen Verhalten und das Einhalten von Weisungen genauer überwachen soll. In Sachsen obliegt dies den Staatsanwaltschaften. Besonderheit bei Marko O.: Laut Gerichtsbeschluss durfte er keinerlei Kontakt zu Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren haben.

Opfer aus der Nachbarschaft

Dennoch soll der gebürtige Leipziger im vergangenen Jahr viel Zeit mit zwei Kindern aus seinem damaligen Wohnumfeld in Delitzsch verbracht haben: zum einen mit der Tochter von Wohnungsnachbarn, zum anderen mit der Tochter von Nachbarn in einem Kleingartenverein. So wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, sich zwischen dem 10. und dem 25. März an mindestens neun Tagen mit einer Fünfjährigen in seiner Wohnung getroffen zu haben und mit dem Kind auch spazieren gewesen zu sein. Dabei soll es mehrfach zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Bei einem Spaziergang soll er zudem am helllichten Tag von dem Mädchen kinderpornografische Aufnahmen gemacht haben.

Mit Beginn der Gartensaison ab Mai hatte Marko O. den Ermittlungsbehörden zufolge dann ein weiteres Opfer: In seiner Gartenlaube soll er eine Siebenjährige dazu gebracht haben, für pornografische Bilder und Videos zu posieren – auf einer Couch, am Pool, auf einem Schwimmtier. Laut Anklage zwang der das Kind auch zu sexuellen Handlungen. Die Staatsanwaltschaft listete zum Prozessauftakt die einzelnen Übergriffe auf. Demnach verging sich der Mann im Mai und Juni immer wieder an dem Grundschulkind, einmal sogar viermal in einer Woche.

Sicherungsverwahrung droht

Die Tatvorwürfe der Anklagebehörde gegen den einschlägig vorbestraften Mann sind daher massiv: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Verstoß gegen Weisungen der Führungsaufsicht und Kinderpornografie. Zum Beginn des Prozesses kündigte Verteidigerin Annette Clement-Sternberger eine Aussage ihres Mandanten an – auf ihren Antrag allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Bernd Gicklhorn hat für den Prozess noch vier weitere Verhandlungstage bis Mitte Februar vorgesehen. Eine zentrale Frage dürfte sein, ob der Angeklagte tatsächlich nach Verbüßen der eigentlichen Strafe hinter Schloss und Riegel bleiben muss. Eine grundsätzlich unbefristete Sicherungsverwahrung käme in Betracht, wenn das Gericht am Ende der Ansicht ist, dass von Marko O. weiterhin eine Gefahr ausgeht.

Von Frank Döring