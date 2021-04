Leipzig

Jeder Tag erhöht das Risiko, Patienten anzustecken. Seit Wochen kämpft die Leipzigerin Sabine Sametschek um Termine für ihre Impfung gegen Corona, die in keinem anderen Beruf notwendiger ist als in ihrem: Die 55-Jährige betreut als ambulante Intensiv-Krankenschwester Schwerstkranke.

Bisher liefen alle Versuche ins Leere: Nach oder vor ihrem Dienst checkt Sametschek täglich im Internet, ob es neue Aussichten auf einen Nadelstich gibt, dazwischen probiert es ihre Mutter. „Telefonisch habe ich kein Glück, und auch bei der Seite für Impftermine in Sachsen ist so gut wie nichts frei“, berichtet sie. Vor kurzem schien sich ein kleines Fenster zu öffnen: „In Kamenz waren Termine frei. Das ist zwar fast drei Autostunden entfernt und schwer mit meiner Arbeit vereinbar, doch das hätte ich auf mich genommen.“ Als sie jedoch die bevorzugte Impfzeit zwischen 14 und 20 Uhr anklickte, erschien die altbekannte Meldung: alles vergeben.

Verzweifelt bis fassungslos

Auch das Überprüfen von freien Impfplätzen via Countee-App brachte keine Hoffnung. Sametschek ist so verzweifelt wie fassungslos. „Als Betreuerin von hochgradig gefährdeten Personen muss es doch für mich eine Impf-Möglichkeit geben“, sagt sie. Bei ihrem Arbeitgeber hätten auch jüngere Kolleginnen und Kollegen bereits eine Spritze bekommen. Ihre Chefin bemühe sich ebenfalls für sie um einen Termin, „aber auch sie kann nicht zaubern“. Auch ihre Hausärztin würde gern helfen, doch sie hat keine Dosis frei.

Derzeit versorgt das Unternehmen eine schwerkranke Frau mit zahlreichen Vorerkrankungen und im Körper verteilten Metastasen, die im Wachkoma liegt. „Wir kümmern uns 24 Stunden um sie. Da unsere Personaldecke dünn ist, kann ich mich da nicht rausnehmen, die Patientin braucht mich“, betont die Intensivpflegerin. „Aber ich fahre ständig in der Angst dorthin, sie tödlich infizieren zu können.“

Astrazeneca nicht geeignet

Um das Risiko zu minimieren, hält Sametschek ihre privaten Kontakte so gering wie möglich. Fatal für sie ist, dass sie nicht in die Altersgruppe fällt, die mit Astrazeneca geimpft werden kann – aktuell vermeldet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) allein für das Impfzentrum an der Leipziger Messe rund 3500 freie Termine bis 21. April.

Ariane Mohr vom DRK in Leipzig weiß, dass die Situation gerade für Menschen wie Sabine Sametschek schwer auszuhalten und noch schlechter zu verantworten ist. „Die Lage ist momentan noch wahnsinnig schwierig“, sagt sie. „Doch bis auf Astrazeneca müssen wir weiter auf die anderen Impfstoffe warten.“ Mohr setzt darauf, dass Vakzine von Moderna, Biontech und auch Johnson & Johnson im Lauf des April auch in Leipzig gespritzt werden können.

Von Mark Daniel