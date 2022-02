Trotz Corona: 15 Prozent weniger Verfahren am Leipziger Arbeitsgericht

Leipzig

Corona ist hier nicht das ganz große Thema: Am Arbeitsgericht Leipzig wirkte sich der pandemiebedingte Ausnahmezustand nicht dramatisch aus. Das teilte Gerichtssprecher Frank Liedtke auf LVZ-Anfrage mit. Im Jahr 2021 gingen nach aktuellen Angaben der Behörde insgesamt 3107 streitige Verfahren ein. Davon waren 3041 Urteilsverfahren, also individualrechtliche Fälle, die beispielsweise einzelne Arbeitnehmer betrafen. Da ging es unter anderem um Streitigkeiten zum Kurzarbeitergeld in der Corona-Zeit. Hinzu kamen 66 Beschlussverfahren, in denen es um kollektive Streitfälle ging, wenn etwa ein Betriebsrat vor Gericht zog.

Weniger Alt-Verfahren im Bestand

Verglichen mit dem Jahr zuvor stellt dies sogar einen Rückgang der Verfahrenseingänge von etwa 15 Prozent dar, zumindest bezogen auf die Urteilsverfahren. Bei den Beschlussverfahren ist hingegen ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Das Arbeitsgericht schaffte es, im vergangenen Jahr 3379 Verfahren zu erledigen, davon 3304 Urteils- und 75 Beschlussverfahren. Am Jahresende waren somit noch 916 Urteils- und 30 Beschlussverfahren im Bestand. Das heißt: Die verbliebenen Altverfahren konnten um mehr als zehn Prozent abgebaut werden.

Die überwiegende Zahl der Urteilsverfahren – exakt 2054 – konnte übrigens durch einen gerichtlichen Vergleich geklärt werden. Lediglich 342 Fälle mussten durch ein streitiges Urteil entschieden werden. „Die Urteilsquote ist gegenüber dem Vorjahr damit weiter gestiegen und liegt nunmehr bei rund elf Prozent“, informierte Liedtke.

Kurze Bearbeitungsdauer

Bei den Beschlussverfahren liege die Quote der streitigen Entscheidungen deutlich höher, so der Sprecher, nämlich bei rund 40 Prozent. 30 Verfahren mussten durch einen Beschluss entschieden werden. In gerade mal elf Fällen konnte man sich im Rahmen eines Vergleichs einigen.

Positiv ist, dass die Verfahren am Arbeitsgericht nach wie vor sehr zügig erledigt werden, betonte der Sprecher. So lag die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Urteilsverfahren im vorigen Jahr bei 3,3 Monaten. Nur 117 Verfahren dauerten mehr als zwölf Monate. „Dies stellt eine Verkürzung der Verfahrensdauer im Vergleich zum Vorjahr dar“, so Liedtke. Bei den Beschlussverfahren betrage die durchschnittliche Verfahrensdauer vier Monate. Lediglich drei Verfahren dauerten hier länger als zwölf Monate. Auch in diesem Bereich hat sich die Verfahrensdauer im Vergleich zum Vorjahr verkürzt.

Dabei hat die Justizbehörde parallel zur täglichen Arbeit auch eine Art Modellprojekt zu bewältigen: Es ist das erste Arbeitsgericht in Sachsen, das im September 2020 die elektronische Akte eingeführt und so den Start in die papierlose Zukunft vollzogen hat.

Wie brisant die Fälle bisweilen sind, die das Leipziger Arbeitsgericht bearbeitet, zeigte erst Ende Januar eine Güteverhandlung zwischen einem Leipziger Lieferando-Fahrer und dem Unternehmen. Der Leipziger will sich gegen eine aus seiner Sicht ungerechtfertigte Kündigung wehren und wurde sogar bei einer Kundgebung unterstützt.

Von Frank Döring