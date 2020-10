Trotz Corona: Leipziger Hilfe für Malawi ist ungebrochen

Leipzig

Wenn der bisherige Weg nicht mehr gangbar ist, muss ein anderer gefunden werden. Corona hat auch die Arbeit von Maso, dem Leipziger Förderverein Aids-Hilfe Malawi, stark erschwert. Wegen der momentanen Unmöglichkeit, in den südostafrikanischen Binnenstaat zu reisen, liegen momentan zwar Projekte auf Eis, doch der Verein macht sich nun aus der Ferne für andere Vorhaben stark – für ein Beatmungsgerät zum Beispiel.

Die einzige Maschine im ohnehin schlecht ausgestatteten District Hospital in der Stadt Salima funktioniert seit dem vergangenen Jahr nicht mehr, deshalb hat das Maso-Team die Anschaffung eines neuen Geräts realisiert. Ein entsprechender Antrag bei „ Sachsens Hilfsprogramm zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Entwicklungsländern“ wurde bewilligt, und „nun sind wir sehr froh darüber, dass unsere Projekte umgesetzt werden können“, sagt Christina Klein, die mit ihrem Mann Torsten den Verein 2007 gründete.

Zuschuss aus Sonderprogramm

Durch den Zuschuss in Höhe von 21 000 Euro können zudem Schutzausrüstung beschafft, Masken gefertigt sowie Material zur Händereinigung und -desinfektion gekauft werden. Radiosendungen für die Bevölkerung wurden finanziert und lokale Entscheidungsträger erhielten Schulungen, um kompetent Vorsichtsmaßnahmen wegen Covid19 kommunizieren zu können. Für das gesamte Sonderprogramm stellte das Land Sachsen 200 000 Euro bereit.

In den Jahren seit der Gründung verzeichnet die aus Spenden finanzierte Arbeit des Vereins, der sich vor allem aus medizinischem Personal rekrutiert, bedeutende Fortschritte – sowohl mit Blick auf die Gesundheit als auch auf die soziale und wirtschaftliche Situation in den Dörfern der Region. Der Einrichtung einer HIV-Teststation in Salima folgten ein Hauskrankenpflegeprogramm, die Gründung eines Kindergartens, ein Lehrgarten für ausgewogene Ernährung aus eigenem Obst- und Gemüseanbau sowie verschiedene Bildungsprojekte zur Reduzierung des Analphabetismus.

Unbeeindruckt von Einschränkung

Seit Juli 2017 existiert die Klinikpartnerschaft „Pamodzi – Together – Zusammen“ in Kooperation mit der Infektions- und Tropenmedizin am St. Georg-Klinikum. Durch Hospitationen wurden Mitarbeiter aus Malawi geschult. Und seit 2016 engagieren sich junge Leute im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst über das „Weltwärts“-Programm im Projekt in Malawi.

Diese Säulen hat Corona vorerst gekippt, ebenso wie die eigenen Einsätze der Leipziger Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Eine empfindliche Einschränkung, doch entmutigen lassen sich Klein und alle anderen Engagierten keineswegs, zumal sie in Malawi ein Team aus mittlerweile 14 hauptamtlichen Mitarbeitern wissen, das sich um verlässliche Versorgung und Stabilisierung des Erreichten kümmert.

Ungebremste Motivation

Zu den jüngsten geschafften Etappen gehört die Einweihung einer Grundschule in Kasamala sowie von vier Trinkwasserbrunnen in umliegenden Dörfern. Und auch wenn der Verein schon seit 13 Jahren aktiv ist, von Routine oder gar Abnutzung ist man weit entfernt. „Im Gegenteil“, betont Klein. „Die positive Entwicklung motiviert uns, unbedingt weiterzumachen – schon allein wegen der oft überwältigenden Dankbarkeit der Bevölkerung“.

Förderverein Aids-Hilfe Malawi, Infos auf www.maso-germany.de. Spendenkonto DE62 3006 0601 0007 0033 15.

Von Mark Daniel