Trotz Corona – Leipziger Logistikmarkt auf Rekordkurs

Leipzig

Trotz oder vielleicht sogar wegen der Corona-Krise befindet sich der Logistik-Markt Leipzig-Halle in diesem Jahr auf Rekordkurs. Bis Ende Juni wurden bereits mehr als 211 000 Quadratmeter Lagerflächen neu vermietet. Ein Umsatzrekord im Gesamtjahr scheint möglich, teilte Anja Schuhmann, Niederlassungsleiterin beim Immobilienvermittler JLL in Leipzig mit.

Das bisherige Allzeit-Hoch sei mit 298 000 Quadratmetern im Gesamtjahr 2018 erzielt worden, gefolgt von 228 000 Quadratmeter in 2011. Lediglich magere 195 000 Quadratmeter wurden im letzten Jahr verbucht. Dieser Wert konnte nun schon im ersten Halbjahr trotz Corona überboten werden. Dabei entfielen gut 90 Prozent auf zusätzliche Flächen durch Neubauten und Projektentwicklungen.

Anzeige

Internet-Händler für Beauty- und Freizeitprodukte

Die Angaben decken sich weitgehend mit der Bilanz von BNP-Paribas Real Estate. Das Leipziger Industrie- und Logistikteam dieses Immobilienspezialisten hatte auch die zwei bislang größten Abschlüsse von Internethändlern in diesem Jahr vermittelt. Dabei ging es um 34 000 Quadratmeter für ein E-Commerce-Unternehmen mit Schwerpunkt „im Beauty-Bereich“ im Starpark bei Halle sowie um 86 000 Quadratmeter im Segro Logistics Park Leipzig-Airport in Kabelsketal. Dort sind für die Ansiedlung eines Onlinehändlers mit Schwerpunkt auf Sport, Freizeit und Garten 600 Parkplätze vorgesehen, was auf eine hohe Zahl von Mitarbeiten schließen lässt. Zu beiden Vorhaben werden die Namen der dort künftig tätigen Firmen noch nicht genannt.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Amazon und Dräxlmaier bauen am Flughafen

Hinzu kamen im laufenden Jahr außerdem schon Abschlüsse von Amazon über 20 000 Quadratmeter in Schkeuditz und von 25 000 Quadratmetern für den Batteriehersteller Dräxlmaier in Leipzig-Stahmeln. In den ersten beiden Quartalen lag Leipzig-Halle sogar unter allen großen Logistik-Regionen deutschlandweit an der Spitze, hat BNP ermittelt. Online-Händler erzielten während der Lockdown-Zeit ein höheres Bestellvolumen und gingen nun offenbar auch für die Zeit nach Corona von wachsenden Marktanteilen aus, so der Leipziger BNP-Niederlassungsleiter Stefan Sachse. Dass der regionale Ansiedlungsschwerpunkt derzeit in Sachsen-Anhalt liegt, folge vor allem dem geringen Angebot von großen, verfügbaren Flächen im Leipziger Raum.

Zudem kosten die Grundstücke im Starpark etwa 30 Euro pro Quadratmeter, so JLL. In Leipzig seien es bis zu 90 Euro pro Quadratmeter. „Aktuell werden Verhandlungen über insgesamt 70 000 Quadratmeter geführt“, erläutert Schuhmann. „Wenn sich das wirtschaftliche Umfeld weiter aufhellt, ist der Allzeit-Rekord für Leipzig-Halle in diesem Jahr also drin. Corona zum Trotz.“

Von Jens Rometsch