Trotz Corona: Leipziger Mineralienmesse findet statt

Leipzig

Was der Buchmesse aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie am Dienstag widerfuhr, bleibt den Veranstaltern der diesjährigen Internationalen Messe für Mineralien, Schmuck und Fossilien zum Glück erspart: Sie müssen nichts absagen, ihr Event findet statt – und zwar am Sonnabend, 7. März, von 10 bis 17 Uhr im Ringcafé am Roßplatz 8/9. Auf zwei Etagen werden 90 Aussteller aus fünf Ländern ihre Schätze präsentieren.

Quelle: privat

„Wir haben von der Stadt Leipzig das Signal erhalten, dass unsere Messe wie geplant über die Bühne gehen kann“, sagte André Gloger vom Ausrichter, der Fachgruppe Geologie und Paläontologie im Förderverein des Naturkundemuseums Leipzig. „Wir gelten als Kleinstveranstaltung. Bei uns ließe sich die Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen problemloser gewährleisten als bei der Buchmesse“, erläuterte Gloger, der sich bei der Mineralien- und Fossilienmesse des Vorjahres über eine stattliche Resonanz gefreut hatte. Die ausländischen Gäste kämen alle aus Europa: aus Tschechien, Bulgarien, Österreich und den Niederlanden. Auch ein Pakistani ist im Ringcafé mit von der Partie – er wohnt allerdings seit geraumer Zeit in Deutschland.

Opale, Bergkristalle sowie Achate aus der Umgebung von Leipzig

Die Gäste, versprach Gloger, würden staunen über leuchtende Opale, Bergkristalle sowie Achate aus der Umgebung von Leipzig, Fossilien aus der hiesigen Braunkohle und aus aller Welt. Zudem werde zum ersten Mal ein spektakulärer Edelsteinfund aus Sachsen gezeigt. Jens Häusler aus Chemnitz entdeckte auf einer seiner vielen Sammeltouren durch das Erzgebirge einen außergewöhnlichen Schatz. Das Erzgebirge ist bekannt für seine Stein gewordenen Reichtümer. Schon August der Starke schickte Schatzsucher los, um immer schönere einheimische Edelsteine zu verarbeiten. „Da ist es schon eine kleine Sensation, wenn in heutiger Zeit noch ein prächtiger Amethyst entdeckt wird. Dieser Amethyst, aus Wolfsberg bei Marienberg, zeichnet sich durch seine unglaublich dunkle und intensive Farbe aus“, schilderte Experte Gloger.

Geoden-Knacken und Edelstein-Präsente

Überdies sind bei der Messe 2020 zum ersten Mal geschliffene Stücke zu bestaunen – als Anschliff oder Cabochon (Glattschliff). Außerdem im Angebot: das beliebte Geoden-Knacken. Die Gesteinshohlräume werden vor den Augen der Besucher nach Millionen von Jahren aufgebrochen. „Ein Überraschungsei der Natur, gefüllt mit Bergkristallen, Rauchquarz oder Calcit“, so Gloger. Lukrativ auch: Der 1000., 2000. und 3000. Besucher bekommen jeweils einen echten geschliffenen Edelstein geschenkt.

Internationale Messe für Mineralien, Schmuck und Fossilien in Leipzig; 7. März von 10 bis 17 Uhr im Ringcafé, Rossplatz 8/9; Eintritt: Erwachsene drei Euro, Kinder und Ermäßigte zwei Euro, Familienkarte (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) acht Euro.

Von Dominic Welters