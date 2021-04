Leipzig

„Wer Lust auf Sauna verspürt, kann sich unsere Sauna für den eigenen Hausstand mieten.“ So preist die „Sauna im See“ auf der eigenen Facebook-Seite ihr aktuelles Angebot an. Für drei oder vier Stunden können Interessenten am Cospudener See schwitzen und sich vorher per Mail ein Angebot schicken lassen. Die Preise beginnen bei 300 Euro.

Geschäftsführerin Susanne Rudolph erklärt: „Ich habe mit dem Gesundheitsamt telefoniert, weil ich auch von Schwimmbädern gehört hatte, die das so machen.“ Daraufhin erhielt sie die Erlaubnis zur Vermietung. „Ich biete die Sauna ja nicht für die Öffentlichkeit an. Ich schließe private Mietverträge mit den Hausständen“, begründet Rudolph die Genehmigung und meint zum Hygiene-Aspekt: „Nach der Benutzung muss ich wie immer alles gründlich reinigen und desinfizieren.“ Eine Beschränkung der Personenzahl erhielt sie nicht.

Susanne Rudolph (rechts, hier mit ihrem Mann Hendrik) fragte beim Gesundheitsamt, ob sie nicht an einzelne Hausstände vermieten könne und bekam eine Genehmigung. Quelle: André Kempner

Was sagt das Gesetz?

Aber ist diese Art der Vermietung legal? Sowohl das Infektionsschutzgesetz des Bundes als auch die sächsische Corona-Schutzverordnung sagen: nein. Dort steht ausdrücklich, dass Wellness-Einrichtungen wie Solarien oder eben Saunen die Öffnung untersagt ist – ohne Hinweis auf eine Ausnahme. Das Bundesgesetz gilt ab einer Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen in Landkreisen oder kreisfreien Städten. Im Landkreis Leipzig lag die Inzidenz am Donnerstag bei 155, zuletzt unter der Grenze lag sie am 18. März (88,3).

Der Landkreis teilt auf LVZ-Nachfrage mit: „Es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Die überprüfen wir aber aktuell juristisch nochmal.“ So ganz sicher ist man sich bezüglich der Sondergenehmigung demnach auch an offizieller Stelle nicht.

Matthias und Andreas Menger (v.l.), den beiden Betreibern und Chefs der Meri-Sauna ist die Genehmigung für Vermietungen „zu heiß“. Quelle: Dirk Knofe

Von der Möglichkeit, die eigenen Sauna-Räume an einzelne Haushalte zu vermieten, macht Andreas Menger, Betreiber der „Meri-Sauna“ nahe des Kulkwitzer Sees, deshalb auch keinen Gebrauch. „Für mich bedeutet ,geschlossen’ auch ,geschlossen’“, stellt er im Gespräch klar. Die Regelung sei nicht an ihm vorbei gegangen, er nehme sie aber als rechtliche Grauzone wahr und fragt: „Wer soll denn kontrollieren, dass das immer nur Personen aus einem Haushalt sind? Mir ist die Sache zu heiß!“

Von Constantin Paschertz