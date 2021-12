Leipzig

Nach zwei Jahren mit zahlreichen Absagen ist der Leipziger Veranstaltungskalender für 2022 reich gefüllt. Hier eine Vorschau, was im neuen Jahr alles los ist beziehungsweise los sein soll.

Leipziger Messe

Abgesagt werden mussten das Gaming-Festival Dreamhack (Ende Januar) und die Publikumsmesse Haus–Garten–Freizeit (ab Mitte Februar). Das Messegeschehen 2022 soll daher nun mit der Leipziger Buchmesse (17. bis 20. März) beginnen: Stand heute findet sie wie geplant statt, der Online-Ticketverkauf läuft bereits. Allerdings werden pro Messetag nur 25 000 Besucherinnen und Besucher zugelassen.

Die Partner Pferd findet 2022 ohnehin planmäßig erst im April (6. bis 10. April) und nicht wie üblich im Januar statt. Grund: In der Messestadt werden die Finals in den vier Weltcup-Disziplinen Springen, Dressur, Fahren und Voltigieren ausgetragen. Daher kann das Event erst am Ende der Weltcup-Saison stattfinden. Die Weltelite des Pferdesports ist am Start.

Agra: Die führende Landwirtschaftsausstellung in Mittel- und Ostdeutschland findet vom 21. bis 24. April auf dem Messegelände an der Bornaischen Straße statt. 1200 Aussteller zeigen Neues aus Landtechnik, Tierhaltung, Ernährungs- und Forstwirtschaft.

Modell–Hobby–Spiel: Kreative, Bastler und Modellbauer treffen sich vom 30. September bis 3. Oktober in den Leipziger Messehallen.

Für Reiselustige ist die Touristik & Caravaning ein wichtiger Termin (16. bis 20. November).

An guten Tropfen riechen und sie auch probieren: Das ist beim Whisky Weekend Ende Februar möglich. Quelle: Andreas Döring

Superstars im Konzert

Die zweimal verschobene Welttournee von Rammstein soll 2022 endlich stattfinden – mit zwei Konzerten in Leipzig. Frontmann Till Lindemann kehrt dann auf die Bühne zurück. Quelle: André Kempner

Superstars der deutschen und internationalen Musikszene haben Leipzig für 2022 fest auf dem Tourprogramm. Highlights sind die Großkonzerte von Peter Maffay (9. März), Sting (28. März), Sarah Connor (1. April), Rammstein (20. und 21. Mai), Elton John (29. Mai), Herbert Grönemeyer (4. Juni), Udo Lindenberg (14. Juni), Roland Kaiser (26. Juni) und Simply Red (29. und 30. November).

Stadtfest und Wave-Gotik-Treffen

Beide fallen auf denselben Termin, nämlich auf das Pfingstwochenende. Das zweimal verschobene 30. Leipziger Stadtfest ist nun für den 3. bis 5. Juni angesetzt, das ebenfalls zweimal ausgefallene Wave-Gotik-Treffen für den 3. bis 6. Juni geplant.

Musikalische Großereignisse

Deutsches Chorfest: Vier Tage lang, vom 26. bis 29. Mai, wird die Bachstadt von rund 350 Chören und Vokalensembles zum Klingen gebracht. Zahlreiche Tageskonzerte, ein Chorwettbewerb, Mitsingaktionen, musikalische Gottesdienste, Singen in sozialen Einrichtungen, Festkonzerte und Nachtklang-Konzerte stehen auf dem Programm und laden das Publikum zum Mitsingen ein.

Die Flying Steps treten mit ihrem Programm „Flying Bach“ während des Bachfestes auf dem Markt auf. Quelle: Carlo Cruz

Bachfest: Freunde von Johann Sebastian Bach aus aller Welt werden zum Leipziger Bachfest vom 9. bis 19. Juni erwartet. Es soll ein großes Familienfest mit gemeinsamem Singen und Musizieren werden, wie es in der weit verzweigten Musikerfamilie Bach üblich war. Auf dem Markt sind unter anderem die Breakdance-Weltmeister Flying Steps mit ihrem Programm „Flying Bach“ zu erleben (10. Juni).

Wagner-Festtage in der Oper: Mit einem spektakulären Projekt sorgt die Oper Leipzig für Aufsehen in der Musikwelt. In der Geburtsstadt Richard Wagners werden vom 20. Juni bis 14. Juli alle dreizehn Opern des Komponisten in der Reihenfolge ihrer Entstehung aufgeführt. Im Rahmenprogramm finden ein Public Viewing auf dem Augustusplatz sowie Symposien und Musikalische Salons statt.

Das Musikfest „Leipziger Markt Musik“ vor dem Alten Rathaus ging in den Corona-Sommern 2020 und 2021 über die Bühne. Quelle: André Kempner

Leipziger Markt Musik: Vor der Kulisse des Alten Rathauses spielen vom 5. bis 14. August allabendlich Bands und Orchester. Von Leipziger Gastronomen kulinarisch begleitet, wechseln sich bei dem Open-Air-Event Musikfilme, Konzertmitschnitte und Live-Auftritte ab.

Highfield Festival am Störmthaler See: Zweimal wurde es verschoben, nun soll der See wieder ordentlich beben. Vom 19. bis 21. August spielen unter anderem Deichkind, Limp Bizkit, Kraftklub, Sido, Clueso, Madsen, Bosse und Antilopen Gang.

Feste und Festivals zum Genießen und Erleben

Schätze der Automobilbaukunst können auch 2022 in Leipzig bewundert werden. Quelle: Dirk Knofe

Whisky Weekend: Bis zu 1000 verschiedene Sorten Whisky werden am 25. und 26. Februar in der Eventhalle Da Capo vorgestellt, verkostet und natürlich auch verkauft.

Historische Leipziger Ostermesse: Das Flair mittelalterlichen Markttreibens im alten Leipzig wird vom 13. bis 18. April auf dem Markt wiederbelebt. Jongleure, Komödianten und Musikanten buhlen um die Aufmerksamkeit des Publikums, ebenso Garküchen und Tavernen.

Das Streetfood-Festival auf der Alten Messe lädt zum Probieren exotischer Köstlichkeiten ein; beispielsweise gibt es Insektenspieße. Quelle: André Kempner

Streetfood Festival: Die Alte Messe verwandelt sich am 21. und 22. Mai zu einem Ort mit mehr als 100 Essensständen. Von frittierten Insekten bis zu spanischen Tapas können die Besucherinnen und Besucher Gerichte aus aller Welt probieren.

European Auto Classic: Das „rollende Technik-Museum“ des Automobilbaus vereint vom 16. bis 18. Juni klassische Automobile aller Marken bis zum Baujahr 1991. Die Oldtimer sind in Leipzig und der Region unterwegs und können bei ihren Stopps bewundert werden.

Das Leipziger Weinfest gibt’s vom 29. Juni bis 3. Juli auf dem Markt vorm Alten Rathaus. Die Sächsische Weinkönigin eröffnet das Event. Alle wichtigen deutschen Anbaugebiete sind vertreten.

Leipziger Markttage: Buntes Markttreiben ist vom 23. September bis 3. Oktober in der Innenstadt angesagt; mit Gastronomie, Handel und Unterhaltung auf dem Markt, Blumen- und Pflanzenmarkt auf dem Nikolaikirchhof, Töpfer- und Keramikmarkt in der Grimmaischen Straße, historischem Handwerkermarkt im Salzgäßchen.

Leipziger Weihnachtsmarkt: Nach zwei abgesagten Jahrgängen soll er Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland in der Leipziger Innenstadt wieder verzaubern – und zwar vom 22. November bis 23. Dezember.

Opernball und Sportlerbälle

Der 27. Leipziger Opernball findet am 24. September 2022 statt. Quelle: Volkmar Heinz

Der 27. Leipziger Opernball findet 2022 einen Monat früher als üblich statt – Termin ist der 24. September.

Der 30. Ball des Sports im Januar ist abgesagt. Für den 28. Leipziger Olympiaball steht der Termin noch nicht fest. Er soll in Form eines Sommerfestes am Olympiastützpunkt Leipzig stattfinden.

Von Kerstin Decker