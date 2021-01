In der ersten Corona-Krise musste die Produktion im Porsche-Werk in Leipzig für sechs Wochen ruhen. Dank einer „tollen Mannschaft“ sei es gelungen, die Ausfälle aufzuholen, sagt Werkschef Gerd Rupp im LVZ-Interview. Parallel läuft die Werkserweiterung für den E-Macan. Welche Erwartungen Porsche an den neuen Spross aus Leipzig hat.