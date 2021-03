Wenn am Sonnabend auf der Neuen Messe in Leipzig Corona-Kritiker demonstrieren, werden nicht nur sie und ihre Gegner auf dem Gelände präsent sein: Einige Bürgerinnen und Bürger haben Termine im dort eingerichteten Impfzentrum. Sind die Impfungen nun gefährdet?

