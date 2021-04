Leipzig

Ein junger Waschbär sitzt seit dem frühen Morgen an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße und Fichtestraße in einem Baum. Hoch oben in der Krone wendet er sich mal zur einen, dann wieder zur anderen Seite und beäugt die vielen Passanten und Passantinnen – der Weg runter scheint dem possierlichen Geschöpf aber keine echte Alternative zu sein.

Deshalb hat sich eine direkt an dem Baum lebende WG mittlerweile beinahe an „den Neuen“ in der Straße gewöhnt. „Wir haben dem Waschbär bereits einen Namen gegeben“, sagt Arthur (25), der seit Dezember in Leipzig lebt und das Tier gegen fünf Uhr morgens entdeckt hat. Das Ergebnis: „Wilburt Freddy“ wird der Waschbär jetzt gerufen. „Ein paar Vögel versuchten bereits ihn zu verscheuchen“, berichtet Arthur außerdem.

Feuerwehreinsatz ohne Eingriff

Sein Mitbewohner wiederum habe beobachtet, wie die Feuerwehr anrückte, Wilburt fotografierte und wieder abrückte. Nach Auskunft der Feuerwehr der Stadt Leipzig sei der Waschbär nicht in einer Notlage gewesen. Es sei normal, dass die Tiere Bäume hoch und wieder runter klettern, weshalb die Einsatzkräfte ohne einzugreifen wieder abgefahren seien.

Von seinem Äußeren und dem ohne Frage sehenswerten Bild, das sich da auf der „Karli“ darstellt, sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Weil Waschbären Wildtiere sind und unter Bedrängnis dazu neigen, heftig zu beißen und zu kratzen, ist Vorsicht geboten. Passanten und Tierschützer, die Mitleid haben, sollten nur gucken, aber keinesfalls versuchen, einzuschreiten. Im Falle eines Fangs müsste das Tier dem Gesetz nach nämlich von einem Jäger oder Tiermediziner getötet werden. Es wird eben nicht einfach wieder ausgesetzt. Zumal auch beim Fangen eines Waschbären oder anderer Wildtiere natürlich die tierschutzrechtlichen Regelungen eingehalten werden müssen.

Der Waschbär erobert Leipzig

In Leipzig breiten sich die kleinen Pelzträger immer weiter aus. So sind sie längst keine Seltenheit mehr. Die Stadt Leipzig hat deshalb in Zusammenarbeit mit den Stadtforsten eigens einen Leitfaden erstellt. Vorsicht ist dabei das oberste Gebot – vor allem mit Kindern. Die Broschüre dazu findet sich unter diesem Link. Die Frage, wie viele Waschbären es in Leipzig gibt, lässt sich übrigens nicht genau schätzen – alle Zahlen seien spekulativ, so die Stadtforsten Leipzig.

Arthur macht sich keine Sorgen um seinen neuen Nachbarn. „Mein Gefühl ist, dass er heute Nacht aus eigener Kraft runterklettern wird“, meint er.

Von Constantin Paschertz, Max Hempel und Josa Schlegel