Trotz Gerichtsbeschluss: Deshalb gelten in Leipzig weiter Ausgangsbeschränkungen

Leipzig

Ein Beschluss des Verwaltungsgerichts hat in Leipzig für Verwirrung gesorgt. Jetzt ist klar: Auch in der Messestadt gelten nach wie vor Ausgangsbeschränkungen und das rund um die Uhr. Allerdings erlauben zahlreiche triftige Gründe, die Unterkunft doch zu verlassen.

Am späten Freitagnachmittag hatte die Justizbehörde eine Eilentscheidung der 3. Kammer veröffentlicht. Sie gab einer Frau recht, die gegen die Allgemeinverfügung der Stadt vorgegangen war. Die Richter fanden, dass Ausgangsbeschränkungen nur als letztes Mittel im Kampf gegen Covid-19 in Betracht kämen. Es passe nicht zusammen, wenn diese auf der einen Seiten erlassen werden, auf der anderen Seite aber Lockerungen wie Einkaufen nach dem Prinzip „Click and Meet“ erlaubt werden.

Keine neue Allgemeinverfügung

Die Stadt reagierte und erließ die am vergangenen Sonntag auslaufende Allgemeinverfügung nicht noch einmal neu. Und dennoch gelten die Ausgangsbeschränkungen auch am Montag in Leipzig weiter. Wie das?

Der Wortlaut der Leipziger Regelung findet sich in der Sächsischen Coronaschutzverordnung identisch wieder. Und gegen diese Norm hatte die Antragsstellerin keinen Eilantrag gestellt. Zwar betonte die Kammer, dass sie auch die darin festgeschriebene Formulierung für nicht gesetzeskonform halte. Sie war aber nicht ermächtigt, diese gleich mit einzukassieren.

Kein Antrag in Bautzen

Das könnte zwar das Oberverwaltungsgericht in Bautzen übernehmen. „Bei uns ist aber ein solches Verfahren gar nicht anhängig“, erklärte Gerichtssprecherin Norma Schmidt-Rottmann auf Anfrage. Es ist auch kaum noch zu erwarten, dass in den nächsten Tagen ein entsprechender Antrag eingeht. “Die Regelung gilt somit weiter“, heißt es aus dem Sozialministerium in Dresden.

Dort wird dennoch eifrig an einer Überarbeitung der Corona-Schutzverordnung gearbeitet, die eigentlich in der jetzigen Fassung noch bis zum 9. Mai gelten sollte. Der Grund ist allerdings kein Gerichtsbeschluss, sondern die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit seinem neuen Paragrafen 28 b, der auch als Bundes-Notbremse bezeichnet wird.

Verschärfung durch den Bund

Sollte er noch in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und voraussichtlich am kommenden Montag wirksam werden, hat das auch Auswirkungen auf Sachsen. Dann ordnet nämlich der Bund neben weiteren Punkten die Ausgangsbeschränkungen bei einer dauerhaften Inzidenz von über 100 in den Landkreisen und kreisfreien Städten an. Der Zahl der jetzt in Sachsen geltenden triftigen Gründe wird dabei voraussichtlich auf nur noch wenige Ausnahmen zusammengestrichen. Die Menschen müssen dann von 22 bis 5 Uhr zu Hause bleiben. Spazierengehen und Joggen soll bis Mitternacht möglich sein, aber allein. FDP-Chef Christian Lindner hat gegen die Ausgangsbeschränkungen schon den Gang zum Bundesverfassungsgericht angekündigt.

Sachsen kann mit seiner Corona-Schutzverordnung wenig gegen den Gesetz ausrichten, weil Bundesrecht Vorrang genießt. Nur eine weitere Verschärfung durch den Freistaat ist möglich.

Von Matthias Roth