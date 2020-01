Trotz Gewaltaufrufen: Leipziger Polizei setzt bei Indymedia-Demo auf Deeskalation

Leipzig

Hundertschaften aus sechs Bundesländern, Hubschrauber, Wasserwerfer: Mit einem Großaufgebot will die Leipziger Polizei am Sonnabend verhindern, was zumindest Teile der linksextremen Szene zum bundesweiten Aktionstag anlässlich des Verbotsverfahrens des linksextremen Portals „linksunten.indymedia.org“ öffentlich angekündigt haben: Krawalle, Angriffe auf Polizisten, militanten Widerstand. „Wir gehen von einer Friedlichkeit der Versammlungslage aus“, sagte Polizeipräsident Torsten Schultze am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Stadtverwaltung.

Aggressives Demo-Motto

Offiziell angemeldet ist eine Demonstration mit etwa 500 Teilnehmern zwischen 16.30 und 21 Uhr. „Wir müssen aber von einer deutlich höheren Anzahl ausgehen“, so der Polizeichef. Motto des Aufzugs: „Wir sind alle linksunten: Pressefreiheit verteidigen, den autoritären Staat angreifen!“ Die staatliche Autorität in Form der städtischen Versammlungsbehörde gab einer Aufzugsroute vom Bundesverwaltungsgericht, wo am kommenden Mittwoch über das 2017 vom Innenministerium erlassene Verbot der Plattform verhandelt wird, über Karl-Liebknecht- und Wolfgang-Heinze-Straße bis zum Connewitzer Herderpark statt. Man habe das aggressiv klingende Versammlungsmotto bei den Anmeldern hinterfragt, berichtete Ordnungsamtschef Helmut Loris. „Aber die Veranstalter wollten damit lediglich Unzufriedenheit mit dem Verbotsverfahren zum Ausdruck bringen.“

Andere Aufzugsstrecke nicht genehmigt

Ursprünglich hatten die Initiatoren eine andere Tour im Sinn, wie sie in einem Statement einräumten. „Leider konnten wir unsere angestrebte Route an den institutionalisierten Unterdrückungsorganen dieses Staates nicht durchsetzen. Daher wird unsere Demonstration nicht an der Dimitroffwache und dem Amtsgericht vorbeigehen.“ Rund um die jetzt geltende Aufzugsstrecke lässt das sächsische Innenministerium von Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, einen Kontrollbereich einrichten. Personenkontrollen würden hier „selektiv, im Einzelfall“ erfolgen, kündigte Schultze an.

Besonders betonte der Polizeichef aber Leitlinien, die den Einsatz bestimmen sollen. Man wolle die Meinungs- und Versammlungsfreiheit schützen, die Sicherheit aller garantieren, kommunikativ politisch neutral und deeskalierend wirken. Natürlich kenne man die Aufrufe zur Gewalt, die im Vorfeld der Demo in der Szene kursieren. „Wir suchen die direkte Konfrontation – am Tag (((i))) alle nach Leipzig: Bullen angreifen!“, ist beispielsweise ein Aufruf überschrieben. Es gehe darum, „gemeinsam das alte Leipziger Pflaster aufzuwühlen und die neue Welt zu erkämpfen“. Womöglich eine Art Reminiszenz an den 12. Dezember 2015, als Linksautonome bei Krawallen in der Leipziger Südvorstadt auf einer Fläche von 65 Quadratmetern Pflastersteine herausbrachen, um diese als Wurfgeschosse zu benutzen. „Wir stellen klar, dass alleine die Präsenz der Bullen – durch das was sie sind, das was sie tun, das was sie schützen – unseren Hass schürt“, hieß es in einem anderen Text bei Indymedia.

Poggenburg und „Poggenschutz“

„Es wird sich am Wochenende zeigen, welchen Wert solche Aufrufe haben“, erklärte der Polizeipräsident. Zumal es durchaus auch Stimmen aus der linken Szene gibt, die zur Mäßigung mahnen. „Diese direkten Gewaltaufrufe und vielleicht folgende Taten sind absolut kontraproduktiv“, heißt es etwa in einem Kommentar zu einer Demo-Mobilisierung im Netz.

Außer der Demo sind noch drei Kundgebungen geplant: Ex-AfD-Politiker André Poggenburg demonstriert zwischen 17 und 18 Uhr unter dem Motto „Abschaltung von ‚indymedia.org‘ jetzt!“ in der Brandstraße. In der Nähe plant „Die Partei“ eine Zusammenkunft mit der Parole „Poggenschutzimpfung jetzt!“. Und die Kirchgemeinde im Leipziger Süden ruft auf zu „Herz statt Hetze“.

