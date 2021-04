Trotz Impfung im Krankenhaus – wie groß ist das Problem in Sachsen?

Leipzig

In sozialen Netzwerken und einzelnen Medienberichten machen seit Kurzem Hinweise auf Coronavirus-Infektionen und sogar Klinikaufenthalte trotz Impfung die Runde. Was ist da dran? Gibt es solche Patientinnen und Patienten in den Leipziger Kliniken – und gibt es Hinweise auf eine nachlassende Wirksamkeit von Impfstoffen?

Rund 200 „Impfdurchbrüche“ in Sachsen

Nach Zahlen der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen lagen vom Impfbeginn bis zum Stichtag 12. April insgesamt 204 Meldungen zu Patientinnen und Patienten in Sachsen mit einem „Impfdurchbruch“ vor. Das heißt: Diese Personen wurden trotz einer Zweifachimpfung mit einem mRNA-Vakzin (Biontech/Pfizer oder Moderna) positiv getestet. Allerdings: 116 der Leute bemerkten nichts von ihrer Infektion. Die anderen hatten Symptome, aber nur drei mussten in die Klinik (Altersgruppe 50 bis 90). Insgesamt haben bis Montag, 19. April, 896.949 Menschen in Sachsen jeweils zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs erhalten (Astrazeneca: 193.682). „Man kann also wirklich nicht sagen, dass jetzt scharenweise Leute, die zweimal geimpft sind, stationär aufgenommen werden“, erklärt Professor Michael Borte, Direktor des Immun-Defekt-Zentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission.

Niemand ist auf der Intensivstation gelandet oder gestorben

Auch unter den mehr als 800 Corona-Patientinnen und -Patienten, die seit Pandemie-Beginn im St. Georg behandelt wurden, seien solche Fälle die absolute Ausnahme, betont Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg. Es gehe um eine niedrige zweistellige Zahl bei den Über-70 und Über-80-Jährigen, die trotz Immunisierung stationär behandelt wurden. „Diese Patienten haben sich meist kurz nach der ersten Impfung angesteckt, sodass noch kein wirksamer Schutz aufgebaut war, oder es wurde unwissentlich in die Inkubationszeit von Covid-19 ‚hineingeimpft‘.“ Einen Teil der Personen habe man mit Sauerstoff versorgen müssen, es sei aber niemand auf der Intensivstation gelandet oder gestorben. Nur ein Patient habe trotz zweier Impfungen mit Biontech/Pfizer den Weg in die Klinik gefunden, aber auch er sei auf dem Weg der Besserung und könne bald entlassen werden. Das Leipziger Uniklinikum teilt mit, dass Daten zur Frage, welche Corona-Patienten vor dem Krankenhausaufenthalt eine Impfung erhalten haben, nicht statistisch erfasst und ausgewertet würden.

Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht

„Natürlich ist keiner der in Europa zugelassenen Impfstoffe zu 100 Prozent wirksam gegen alle Schattierungen der Erkrankung“, sagt Lübbert. Es bleibe aber dabei, dass die aktuellen Impfstoffe sehr gut vor schweren Verläufen, vor der Intensivstation und vor dem Tod schützen, betonen Lübbert und Borte unisono.

Auch bei Grippe und Hepatitis helfen Vakzine nicht immer

Auch bei Grippeimpfungen sei immer mal wieder zu sehen, dass Menschen keinen Impfschutz aufbauen und dann doch an einer Influenza erkranken, erläutert Michael Borte. Bei Hepatitis-B-Impfungen gebe es ebenfalls immer einen gewissen Anteil von Personen, die trotz wiederholter Impfung keine Antikörper bilden.

AHA+L-Regeln auch nach Zweitimpfung beachten Professor Michael Borte, Direktor des Immun-Defekt-Zentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission, empfiehlt auch nach kompletter Impfung mit zwei Dosen die weitere Einhaltung der AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, regelmäßig lüften). So lasse sich das sehr geringe Restrisiko einer Infektion trotz Impfung weiter reduzieren.

Von Björn Meine und Matthias Puppe