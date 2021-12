Es ist schon paradox: Noch nie war die Infektionslage seit Ausbruch der Corona-Pandemie so dramatisch wie derzeit. Doch ausgerechnet jetzt können die Sitzungen der ehrenamtlichen Gemeinderäte nicht mehr per Videoschalte stattfinden. Grund ist eine Lücke im Gesetz.

Am kommenden Mittwoch müssen Leipzigs Stadträte trotz der außergewöhnlich heftigen vierten Corona-Welle wieder in Präsenz in der Kongreßhalle am Zoo tagen. Quelle: André Kempner