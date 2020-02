Trotz Tourismus-Boom: Warum kommen weniger internationale Gäste nach Leipzig?

Leipzig

Leipzig hat 2019 mit 3,6 Millionen Übernachtungen einen neuen Gästerekord geknackt – und verzeichnet das größte Wachstum in Sachsen, wie die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) meldet. Der Tourismus ist in der Messestadt auf der Überholspur. Dennoch sind im Vergleich zum Vorjahr fast vier Prozent weniger internationale Gäste nach Leipzig gekommen. Einen maßgeblichen Zuwachs mit mehr als 25 Prozent gab es bei Touristen aus der Tschechischen Republik. Die meisten Gäste aus dem Ausland kamen aus den Vereinigten Staaten. Doch bei ihnen ist das Interesse um mehr als vier Prozent zurückgegangen.

„Mehr Veranstaltungen auf das internationale Parkett bringen“

Mit einem konkreten Faktor ließe sich das nicht erklären, meint Holm Retsch, Geschäftsführer der Dehoga Leipzig. Als mögliche Ursachen für den Rückgang der Zahlen nennt er die fehlenden günstigen Flugverbindungen aus dem Ausland nach Leipzig wie auch Kongresse, die nicht jährlich stattfinden. „Mit der steigenden Anzahl von Hotelzimmern wird es in Leipzig eine Herausforderung sein, mehr Veranstaltungen auf das internationale Parkett zu bringen, damit die Häuser ausgelastet sind“, sagt Retsch. Doch auch politische und wirtschaftliche Faktoren würden eine Rolle spielen, vermutet er. Den allgemeinen Zuwachs begrüßt der Geschäftsführer: „ Leipzig entwickelt sich gut und wir müssen alles dafür tun, dass es auch so weitergeht.“

Brexit wirkt sich auch auf Leipzig aus

Axel Hüpkes, Direktor des nh-Hotels Leipzig Messe, vermutet, dass auch die Messeverschiebungen für den leichten Rückgang verantwortlich sein könnten. „Der Tierärztekongress findet ja nur alle zwei Jahre statt.“ Aber auch in der Weltpolitik sieht er einen wichtigen Faktor. „Der Brexit und die ganze Debatte werden sicherlich nicht spurlos an uns vorbeigegangen sein“, schätzt Hüpkes. Die Zahlen der LTM bestätigen die Vermutung des Hoteldirektors. Demnach kamen 2019 im Vergleich zum Vorjahr fast zwölf Prozent weniger Briten in die Messestadt.

„ Tschechien und Polen entwickelten sich 2019 hervorragend“

Die LTM kann dazu konkretere Angaben machen. Laut Geschäftsführer Volker Bremer habe sich auf den Rückgang der britischen Touristen vor allem der Wegfall der Flugverbindung nach London und die Pfundschwäche ausgewirkt. Auch nach Zürich seien Flugverbindungen reduziert worden, weshalb 2019 etwa acht Prozent weniger Gäste aus der Schweiz die Messestadt besucht hätten. Und obwohl die Anzahl der Messen und Kongresse relativ konstant geblieben sei, so hebt Bremer die Weltleitmesse OT World 2018 mit einem großen Anteil internationaler Gäste hervor. „Für viele Auslandsmärkte war 2018 ein herausragendes Jahr, aber Tschechien und Polen entwickeln sich auch in 2019 hervorragend, so wie auch einige kleinere Märkte“, sagt Bremer.

Leipzig immer beliebter bei inländischen Touristen

Generell erfreue sich Leipzig großer Beliebtheit bei den inländischen Touristen, sagt Frank Götze, Direktor für Städtereisen bei DER Touristik. Zwar habe das Interesse nur wenig, aber dennoch im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. „Im Ranking der bei Dertour beliebtesten deutschen Städtedestinationen rangiert Leipzig auf Platz zehn“, sagt Götze. Besonders nachgefragt seien dabei touristische Events wie der Weihnachtsmarkt, das Wave-Gotik-Treffen und diverse Messen, wie beispielsweise die Buchmesse. Auch die große Auswahl an Attraktionen in der Stadt wie das Gewandhaus, der Zoo oder das Krystallpalast Varieté würden viele Gäste für die Messestadt begeistern, so der Direktor für Städtereisen.

