Leipzig ist bei jungen Lehrern beliebt. Obwohl an vielen Schulen Unterricht ausfällt, ist es für viele schwierig, hier eine passende Stelle zu finden. Die Schulbehörde versucht, die Absolventen für Regionen wie Bautzen und Chemnitz zu interessieren, in denen der Lehrermangel viel größer ist.

Suchen eine Stelle: Die jungen Lehrer Clemens Volkhardt, Christina Dietz und Jonas Krützfeld (von links) wollen gern in Leipzig unterrichten. Das Landesamt für Schule und Bildung bietet ihnen trotz Einstellungsgarantie aber nur eine Stelle außerhalb an – zum Beispiel in den Landkreisen Bautzen und Chemnitz. Quelle: André Kempner