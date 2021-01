Am Montag soll in Sachsen für 50.000 Jugendliche der Unterricht in den Schulen beginnen. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens im Freistaat gibt es heftige Kritik an diesem Schritt. Unter anderem von Leipzigs OBM Burkhard Jung und der Gewerkschaft GEW, aber auch von besorgten Schülern selbst.