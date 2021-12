Trotz aller Beschränkungen: Mit diesen 5 Tipps kommen Sie bestens ins neue Jahr

Leipzig

Der Übergang ins neue Jahr ist wegen der zu Silvester in Sachsen geltenden Anti-Corona-Maßnahmen mehr eine belastende Herausforderung als eine freudbetonte Angelegenheit. Das muss aber gar nicht so sein. Wie es sich auch ohne Hausparty, Kneipe und Feuerwerk wunderbar ins neue Jahr rutschen lässt, lesen Sie hier:

Tipp 1: Unbegrenzt viele Freunde sehen

Ja, Geimpfte dürfen maximal zu zehnt feiern, ein Haushalt ohne Vakzination darf dies sogar nur mit einem Gast. Doch auch wenn die Menschen in Leipzig und Umgebung nur begrenzt Leute treffen dürfen, so können sie sich trotzdem sehen: Die Pandemie hat Videochats nicht nur in beruflicher Hinsicht befördert. Virtuelle Zusammenkünfte sind möglich via Skype, Facebook-Messenger, Whatsapp, Jitsi oder Houseparty. Für große Partys eignet sich Zoom am besten, weil in der Standard-Version bis zu 100 Teilnehmer kostenlos beitreten können. Hat sich die Feier-Gemeinde auf eine App geeinigt, sind eine anlassgemäße Kleidung und knallbunte Silvester-Deko stimmungsfördernd.

Auch in digitaler Gesellschaft lässt es sich gemeinsam kochen, plaudern oder spielen – mit Klassikern wie Stadt-Land-Fluss, Flaschendrehen, Black Jack (mit Würfeln statt Karten) und Scharade verfliegt die Zeit in Richtung Neujahr. Wer sich analog gegenüber sitzt, hat natürlich mehr Möglichkeiten. Das Zuprosten um Mitternacht jedenfalls funktioniert auch online – und weil innerhäusig keine Straßenverkehrsordnung gilt, muss am Ende der Fete niemand Angst haben, den Führerschein zu verlieren.

Tipp 2: Bühnen-Erlebnisse auf dem Bildschirm genießen

Freunde von Bühnen-Erlebnissen jedweder Couleur leiden nicht zum ersten Mal darunter, dass Auftritte vor Publikum pandemiebedingt abgesagt wurden. Zumindest ein Stück Konzert-Atmosphäre ist zum Jahreswechsel dennoch drin: Das Gewandhausorchester bietet mit den Chören des Gewandhauses und der Oper unter Leitung von Kapellmeister Andris Nelsons Beethovens Neunte live ab 17 Uhr – als kostenfreier Stream.

Das Schauspiel Leipzig überträgt zudem kostenpflichtig ab dem 30. Dezember seine Inszenierung „The Shape of Trouble to Come“ ins Netz (jeweils ab 19.30 Uhr).

Wer es lieber popularmusikalisch mag, kann sich den kompletten Tag über bis tief in die Nacht hinein mit Superstars gemütlich machen, deren Live-Shows der TV-Sender 3sat nun schon zum 20. Mal in seinem Format „Pop around the clock“ kredenzt. Bei der Jubiläumsausgabe erinnern die Rolling Stones an ihren dieses Jahr verstorbenen Drummer Charlie Watts oder zaubern die Blues-Gitarristen Joe Bonamassa und Eric Clapton an den Saiten. Kylie Minogue und Coldplay sind ebenfalls dabei, außerdem Bruce Springsteen und Depeche Mode. Und auch die Reihe „Stay live“ der Initiative Musik hat einige Konzertvideos online auf Lager. 

Tipp 3: Selber singen und einen Heidenspaß haben

Apropos Coldplay, Minogue oder Depeche Mode – die lassen sich doubeln. Wer noch nie oder länger nicht mehr Karaoke gesungen hat, dem bietet sich zu Silvester die beste Gelegenheit. Wer übertriebenen Ehrgeiz und hinderliche Scham in den Lockdown schickt, hat bestimmt einen Heidenspaß. Man darf nicht nur schief singen, man sollte es sogar – schließlich muss man sich individuell von den Originalen unterscheiden!

Karaoke-Voraussetzungen sind lediglich ein bis zwei Mikrofone und ein Computer oder Laptop, der an eine Anlage mit Lautsprechern angeschlossen ist. Die Videos samt Songtexten und Einsätzen gibt’s auf Youtube kostenlos – unter anderem auf den Kanälen SingKing und KaraFun. Die halbe Musikgeschichte ist da versammelt. Für 0 Uhr ist selbstverständlich „Happy New Year“ von Abba zu empfehlen.

Und noch ein Tipp: Schmeißen Sie sich in Schale! Federboa, Glitzerbuchse und Showhemd verstärken die Ausgelassenheit! Was die Nachbarn denken sollen? Nie verzeihen die einem mehr als am Ende eines Jahres.

Tipp 4: Die guten Vorsätze für 2022 einen Tag vorziehen

Zugegeben, es klingt seltsam, ist aber eigentlich genial: die Vorsätze, die Sie für 2022 gefasst haben, schon am Silvestertag angehen! Wie wir alle wissen, können Zielsetzungen fürs neue Jahr Angst machen oder gar für schlechte Laune sorgen – der 1. Januar rückt bedrohlich nahe und die Selbstverpflichtung duldet keine Ausrede mehr. Deshalb unser Tipp: Schlagen Sie sich selbst ein Schnippchen!

Heißt konkret: Wollen sie ab 2022 mehr Sport treiben, fangen Sie schon Silvester damit an. Das kann die Jogging-Einheit sein, der Beginn von Yoga-Übungen (Videos gibt’s zuhauf im Internet) oder ein Fitnessprogramm (kostenlose Apps helfen da weiter). Oder geht’s mehr ums Ausmisten? Verabreden Sie sich mit einer Freundin oder einem Freund und entrümpeln Sie den ersten Schrank. Wollen Sie mit dem Rauchen aufhören? Machen Sie es am 31. Dezember – das unterscheidet Sie vom Mainstream. Welchen Vorsatz auch immer Sie einen Tag früher umsetzen als geplant: Gegen Mitternacht werden Sie stolz wie Bolle darauf sein!

Tipp 5: Allein mit sich zu sein, ist auch ganz schön

Ob wegen Quarantäne, Krankheit oder aus anderen Gründen: Allein zu Hause gibt es zwei unterschiedliche, typenabhängige Varianten, das Jahr zu wechseln. Wer Gesellschaft vermisst und Ablenkung braucht, dürfte mit den genannten Tipps gut über die Runden kommen. Und ja, auch allein kann Karaoke Spaß machen; wenn man sich zum Beispiel eine entsprechende App wie Smule herunterlädt. Damit kann man solo, im Duett mit Freunden oder mit der Smule-Community singen.

Für die selbstgenügsame Spezies Mensch und Brimborium-Muffel kann dieser Jahreswechsel eine regelrechte Wohltat werden. Statt ständiger Überlegungen, mit wem man wie und wo die Zeit bis zur Stunde Null totschlägt, lässt es sich ohne Rechtfertigung auf Konventionen pfeifen und entschleunigen: spazieren gehen, ein ausgedehntes Duft-Bad nehmen, einen Film schauen, Musik oder ein Hörbuch hören, mit einem Puzzle beginnen. Und warum eigentlich unbedingt bis Mitternacht wach bleiben? Dank ausbleibender Dauerböllerei bietet es sich geradezu an, Silvester zu verschlafen.

Was auch immer Sie tun oder lassen: Wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches 2022!

Von Mark Daniel