Trotz moderater Fallzahlen: Stadt Leipzig warnt vor Corona-Nachlässigkeit

Leipzig

Am Donnerstag wurden vom Robert-Koch-Institut für Deutschland erstmals seit Mai mehr 1000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Auch wenn die Fallzahlen laut Sozialministerium in Sachsen (+20) und Leipzig (+4) bis dato moderat ansteigen, mahnen Gesundheits- und Ordnungsamt der Messestadt zu besonderer Vorsicht – vor allem, da derzeit die Eindämmung der Pandemie durch die Rückkehr von Urlaubern zusätzlich erschwert werde. Noch problematischer sei jedoch, dass Kräfte des Ordnungsamts in den vergangenen Wochen eine „ sich einschleichende Nachlässigkeit im Umgang mit Hygienekonzepten, bei der Einhaltung der Abstandsregelungen beziehungsweise beim Tragen der Mund- und Nasen-Bedeckung (MNB)“ festgestellt hätten

In diesem Zusammenhang erinnern die Stadtämter einmal mehr an die offensichtlich bei Teilen der Messestädter bereits in Vergessenheit geratene Sächsische Corona-Schutz-Verordnung: Unter anderem gilt auch weiterhin, wo immer es möglich ist, 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten und in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Läden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Anzeige

Vor allem mit Blick auf das lupenreine Sommerwetter in den kommenden Tagen warnt die Stadt vor Verstößen, „damit der Aufenthalt an unseren Seen, in unseren öffentlichen Grünanlagen ungetrübt, weil mit deutlich reduziertem Ansteckungsrisiko, ablaufen kann und das bevorstehende sonnige Wochenende nicht durch das ordnende Eingreifen der Ordnungskräfte getrübt wird“.

Von anzi