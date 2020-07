Tschüss, Charly! Weggefährten verabschieden Ex-Polizeisprecher Uwe Voigt

Leipzig

Wenn die Rede vom treuen Charly ist, zielt der Westen auf Karl-Heinz „Charly“ Körbel ab, den Rekordspieler der Bundesliga (65 Jahre/602 Spiele für Eintracht Frankfurt). Im Osten gibt es auch einen treuen, Fußball affinen Charly. Uwe „Charly“ Voigt, 61. Seine Profession: die Polizei. Seine Liebe: Schalke 04 und Ehefrau Sylvia. Die Reihenfolge wechselt je nach Ergebnis vom Wochenende. Nach knapp 40 Jahren in Reihen der Freunde und Helfer sagte Voigt am Dienstag im Kreise seiner Lieben und Getreuen „servus, macht’s gut!“ Nicht im Polizeipräsidium, sondern im schmucken Wirtshaus am Monarchenhügel.

Kompetent, loyal und rund um die Uhr im Einsatz

Die Laudatio auf den Mann, der es in unterschiedlichen Positionen weit gebracht hat und seit 2008 Pressesprecher der Polizei war, hielt Leipzigs früherer Kripo-Chef Uwe Matthias. Multitalent Küf Kaufmann, Horst Wawrzynski (Ex-Polizeipräsident), Petric Kleine (Chef des Landeskriminalamtes Sachsen), Rolf-Harald Rutke (Ex-Dezernatsleiter Staatsschutz), die Chefin der Leipziger Staatsanwaltschaft, Claudia Laube, & Co. lernten, dass der Kriminalist Voigt kompetent, loyal und rund um die Uhr im Einsatz war.

Wenn er nicht gerade mit seinen heiß geliebten Königsblauen auf Schalke litt. Voigts erster Weg nach Öffnung der Grenzen war nicht das Brandenburger Tor, sondern das Parkstadion in Gelsenkirchen. Ab 1. August firmiert Charly Voigt unter Rentner. Wir wünschen das Beste. Auch für Charlys Notstandsgebiet auf Schalke.

Fußball-Liebe kennt keine (Vereins)Grenzen: Ein Erinnerungs-Selfi Quelle: André Kempner

Von Guido Schäfer