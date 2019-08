Zum vorletzten Podium in der Reihe von 60 Wahlforen in ganz Sachsen laden am Donnerstag, 29. August, Landeszentrale für politische Bildung und Leipziger Volkszeitung ein. Beginn des Abends für den Wahlkreis Leipzig-Nordost ist um 19 Uhr in der katholische Pfarrei „Heilige Familie“ (Ossietzkystraße 60).