Leipzig

Die Stadt Leipzig will in der Turnhalle des Gerda-Taro-Gymnasiums ein Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einrichten. Das bestätigte Stadtsprecher Matthias Hasberg auf LVZ-Anfrage. Damit soll die prekäre Situation vor dem Neuen Rathaus gelöst werden. Dort hatten Menschen zuletzt nachts campiert, um einen Termin für ihre Registrierung zu bekommen.

Das neue Ankunftszentrum in der Sporthalle soll voraussichtlich Mitte nächster Woche öffnen. Die Stadt plant, dort doppelt so viele Schalter für die Bearbeitung der Anliegen einrichten zu können wie es bisher im Neuen Rathaus gibt – nämlich mindestens 20 Schalter. Das hängt Sprecher Matthias Hasberg zufolge aber auch davon ab, wie schnell ausreichend Personal von anderen Aufgaben freigestellt und in die Bearbeitung der Anliegen der Flüchtlinge eingewiesen werden könne.

Halle für Schüler und Vereine schon ab Donnerstag gesperrt

Die Stadt hofft, in der Halle nicht nur mehr Platz für weitere Schalter zu haben. „Die Menschen sollen möglichst auch im Warmen auf ihren Termin warten können“, sagte Hasberg. Es müsse aber noch geprüft werden, ob der Platz dafür reiche und ob das mit dem Schutz vor Corona-Infektionen zu vereinbaren sei.

Für Vereine und Schüler ist die Turnhalle schon ab Donnerstag gesperrt – noch in dieser Woche sollen die Umbauten in der Halle beginnen. Die größten Probleme sieht die Stadt Hasberg zufolge bei der Einrichtung der IT-Technik. Nicht alle Schulen seien an das Stadtnetz angeschlossen. Das ist aber nötig, um Informationen zur Identifikation von Menschen oder zur Zahlung etwaiger Sozialleistungen sicher verarbeiten zu können. Es werde noch geprüft, wie die Netzanbindung in der Gerda-Taro-Schule sei.

Sportunterricht wieder unter Vorbehalt

Wie lange der Sport in der Halle ausfällt, ist noch unklar. In einem internen Schreiben an die Vereine ist von „voraussichtlich einigen Monaten“ die Rede, die Einschränkungen für den Sport seien erheblich. Das Schreiben vom Sportamt liegt der LVZ vor. Darin werden die Vereine gebeten, Trainingsgruppen zusammen zu legen und andere Hallen gemeinsam zu nutzen.

Der neue Leipzig-Newsletter "Heiterblick " Jetzt anmelden für den kostenlosen Leipzig-Newsletter von Josa Mania-Schlegel. Alle zwei Wochen am Mittwoch eine neue Ausgabe. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gerda-Taro-Gymnasium in der Telemannstraße besuchen 960 Schülerinnen und Schüler. Für sie, sagte Stadtsprecher Hasberg, sei es besonders schlimm, dass der Sportunterricht nach den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nun wieder unter Vorbehalt stünde. Die Schule habe aber auch einen Sportplatz. „Wir hoffen, dass jetzt im Frühling ein Teil des Unterrichts dort stattfinden kann“, sagte Hasberg.

Von Denise Peikert