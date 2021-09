Turnschuhe und Markenklamotten: Immer mehr Überfälle auf Teenager in Leipzig

Leipzig

Der Fall erinnert fatal an die zahlreichen Übergriffe um Umfeld des Leipziger Palmengartens: Ein 16-Jähriger ist in der Idastraße in Volkmarsdorf Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, griffen am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr drei Unbekannte den Teenager an, brachten ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Ihm wurde die Bekleidung geraubt, darunter dem Vernehmen nach auch seine Turnschuhe. Klar ist damit: Das Kriminalitätsphänomen ist keineswegs nur auf den Palmengarten beschränkt. Zudem gibt es offenbar mehrere Tätergruppierungen, die sich auf den Raub teurer Markenklamotten spezialisiert haben.

„Sportschuhe als Statussymbol“

Der aktuelle Fall aus Volkmarsdorf lasse „gegenwärtig keine konkreten Rückschlüsse auf Tatverdächtige zu, die im Zusammenhang mit dem Palmengarten stehen könnten“, teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz auf Anfrage mit. Auch wenn mögliche Zusammenhänge zwischen derartigen Taten stets geprüft würden. Nur das Beuteschema der Täter und deren Motive sind gleich: „Hochwertige Sportschuhe und Bekleidung könnten als Statussymbol angesehen werden“, so die Beamtin. Vermutlich lassen sich die geraubten Sachen auch gut weiterverkaufen.

So richtig auffällig wurde das in diesem Sommer am Palmengarten. Dort, wo sich junge Leute in lauen Sommernächten zu Hunderten versammeln, gibt es für Kriminelle Tatgelegenheiten zuhauf. Seit Juni dieses Jahres registrierte die Polizei hier Raubstraftaten „im oberen einstelligen Bereich“.

Schwere Verletzungen und versuchter Totschlag

Zuletzt erwischte es in der Nacht zum 4. September innerhalb von knapp zweieinhalb Stunden einen 16- und einen 20-Jährigen im Palmengarten und an der Jahnallee. Beide wurden geschlagen, zu Boden gebracht uns ausgeraubt. Die fünf bis sieben Täter im geschätzten Alter zwischen 15 und 17 Jahren hatten es auf Bekleidung, Smartphone, Uhr und Turnschuhe abgesehen. Der 20-Jährige wurde dabei sogar krankenhausreif geprügelt.

Wenige Tage zuvor, am 30. August wurde ein 16-Jähriger angegriffen. Ihm wurden die Schuhe ausgezogen und das Handy geraubt. Am 29. August umzingelten bis zu 15 Täter einen 18-Jährigen, schlugen und traten auf ihn ein, nahmen ihm das Mobiltelefon ab. Am 28. August zwangen mehrere Unbekannte einen 15-Jährigen am Elsterwehr, seine Wertsachen wie Geld, Handy und Zubehör herauszurücken. Trauriger Höhepunkt der Übergriffe am Palmengarten war ein versuchtes Tötungsdelikt am 1. August, als ein 18-jähriger Libyer niedergestochen wurde.

Polizei rät zur Vorsicht

Sofern Opfer in der Lage waren, den Ermittlern eine Täterbeschreibung zu geben, ergab sich ein differenziertes Bild. Genannt wurden etwa eine dunkle Hautfarbe, ein südländisches Aussehen und als Sprachen Deutsch mit Akzent und Arabisch. Es gab aber auch Fälle, in denen die Täter nach Angaben von Zeugen einem osteuropäischen Erscheinungsbild entsprochen haben sollen. Ist daher davon auszugehen, dass nicht eine bestimmte Gruppierung hinter der Überfallserie steckt, sondern mehrere unabhängig voneinander handelnde Banden? Bislang ist dies nach Angaben der Polizei unklar und „Gegenstand der Ermittlungen“.

Zumindest am Palmengarten sei die Polizei inzwischen „verstärkt präventiv präsent“, sagte Sprecherin Leverenz. Wer abends unterwegs ist, sollte auf beleuchteten und belebten Straßen bleiben, empfiehlt die Polizei. „Suchen Sie die Nähe von anderen Menschen oder seien Sie bestenfalls in Gruppen unterwegs“, rät Leverenz Nachtschwärmern. „Beobachten Sie Ihre Umgebung genau. Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie bedrängt werden.“

17-jähriger Syrer festgenommen

Ob sich die Kriminalität angesichts der häufigeren Polizeieinsätze vom Palmengarten auf andere Gebiete verlagert, wie es zuvor schon an der Sachsenbrücke zu beobachten war, sei schwer zu prognostizieren. „Es handelt sich um ein Phänomen, das vor allem in den warmen Monaten an Orten auftritt, an denen eine Vielzahl von Personen zusammenkommen, um ihre Freizeit zu genießen“, erklärte die Behördensprecherin. „Voraussagen über örtliche Verlagerungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.“

Doch ohnehin zeigt der jüngste Fall aus Volkmarsdorf, dass Teenie-Räuber längst auch an anderen Orten in der Stadt zuschlagen. Nach dem Überfall in der Idastraße nahm die Polizei einen 17-jährigen Syrer fest, mittlerweile erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes. Von seinen Komplizen fehlt aktuell jede Spur. Beide sind nach Zeugenaussagen ebenfalls etwa 17 bis 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank, haben schwarze Locken und entsprechen dem „arabischen Phänotyp“. Hinweise nimmt die Kripo unter 0341 96646666 entgegen.

Von Frank Döring