U18-Wahl in Leipzig gegen den sächsischen Trend

Leipzig

Am kommenden Sonntag darf der Nachwuchs noch nicht an die Wahlurne schreiten. Bei der U18-Bundestagswahl am 17. September konnte die Jungen und Mädchen jedoch schon einmal zeigen, wen sie wählen würden. In Leipzig machten dabei Bündnis 90/Die Grünen das Rennen.

Die Partei kam auf knapp 25 Prozent und ist im Stadtgebiet somit klarer Wahlsieger vor der SPD (15,8%) und den Linken (14,3%). Erst weit dahinter tummeln sich dicht gedrängt die AfD (8,5%), CDU (8,3%), FDP (7,6%) und die Tierschutzpartei (7,6%). Auf weitere Kleinstparteien entfielen gut 13 Prozent der Stimmen.

AfD in Sachsen vorne

Damit grenzt sich das Leipziger Wahlergebnis klar von dem Sächsischen ab. Auf Freistaatsebene liegt die AfD vorn. 16,72 Prozent der minderjährigen Wählerinnen und Wähler votierte für die rechtspopulistische Partei. Die Grünen kamen auf 15,63 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis aus Leipzig liegt damit näher am Bundestrend der U18-Wahl als am sächsischen Ergebnis. Auch hier machten die jungen Wählerinnen und Wähler mit rund 21 Prozent B90/Grüne zur stärksten Kraft.

Der Wunsch zu wählen

„Die U18-Wahl ist eines der größten Projekte der politischen Bildung in Leipzig“, sagt Frederik Schwieger, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Leipzig. Die hohe Bereitschaft, ein Wahllokal anzumelden, habe für neue Rekorde gesorgt. „Leipzig hat ein Viertel aller Wahllokale in ganz Sachsen gestellt“, sagt Schwieger. Der Rekord sei auf das allgemeine Interesse zur Bundestagswahl und insbesondere den Wunsch von Kindern und Jugendlichen selbst wählen zu dürfen, zurückzuführen.

Von LVZ/tnh