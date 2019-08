Leipzig

Zum ersten Mal wurde an der Uniklinik in Leipzig eine minimal-invasive Methode für einen größeren Eingriff am Brustkorb erfolgreich angewendet. Einem 58-jährigen Risikopatienten wurde ein kompletter Lungenlappen entfernt – und das mit nur einem einzigen Schnitt. Eine Woche nach der Operation konnte er nun wieder nach Hause entlassen werden.

Wie die Klinik mitteilte, wurde die sogenannte „Uniportal-VATS“-Methode bereits seit längerem für kleine Operationen verwendet, beispielsweise bei Lungenmetastasen. Mit dem Eingriff in der vergangenen Woche ist nun ein weitaus größerer Eingriff gelungen. VATS steht für „Video-assisted thoracic surgery“, also eine minimal-invasive Operation im Brustkorbbereich unter Videokameraansicht. Uniportal bedeutet, dass für den Eingriff nur ein einziger Schnitt notwendig ist. In diesem Fall war er nur drei Zentimeter groß.

„Noch bis vor einigen Jahren konnte ein Karzinom in der Lunge nur durch die Öffnung des Brustkorbs entfernt werden“, so Chirurg Dr. Sebastian Krämer in einer Mitteilung. Mit der Uniportal-Variante seien außerdem nicht mehr drei oder vier, sondern nur noch ein Schnitt notwendig. Aus Ländern wie den USA oder Dänemark komme nun auch die sogenannte VATS-Lobektomie nach Deutschland, erklärt der Oberarzt.

UKL einzige Klinik in Umgebung, die neue Methode anwendet

Die Technik eignete sich Krämer in einem Kurs beim international renommierten Experten für Thorax-Chirurgie Dr. Diego Gonzales-Rivas an, der unter anderem in Spanien und Shanghai tätig ist. „Alle Patienten haben Anspruch darauf, so gering-invasiv wie nur möglich operiert zu werden“, sagt Krämer. Dies versuche die Klinik grundsätzlich zu erfüllen. Sie bietet die neue Minimalform der Schlüssellochchirurgie nun als einzige Klinik in Leipzig und Umgebung an.

Von ebu